Carola Castedo: “Nunca me consideré un objeto decorativo en la TV”

Dice que los afectos son imposibles de arrancar, no solo del corazón, sino de la mente. Carola Castedo Vaca Díez (50) ha regresado a Santa Cruz luego de vivir 20 años en la sede de Gobierno, donde terminó de forjar su carrera, dirigiendo el noticiero de la red Bolivisión. Carola, que vuelve a conducir desde mañana el noticiero central (20:35 a 22:00) de la casa televisiva, accedió a contar lo que se viene en esta nueva etapa.

Con la mudanza imaginamos que también se viene algo nuevo ¿en qué proyectos está sumergida?

Vine para ayudar a coadyuvar proyectos de Bolivisión y eso tiene que ver con los contenidos y con el potenciamiento técnico y humano en Santa Cruz. Los cambios no se logran de la noche a la mañana, estamos comenzando y estoy aquí para ser parte del crecimiento. Quiero ser parte de los cimientos y de los desafíos, solo así se pueden disfrutar después los resultados.

¿Cuál es la diferencia entre la TV paceña y la cruceña?

La mayor diferencia que veo es la producción de programas de entretenimiento que se hacen básicamente en Santa Cruz, diría que en un 100%. En La Paz se producen las revistas, noticieros y los programas de corte informativo como las revistas nocturnas. Otra diferencia que encuentro es la cobertura de la farándula, de la que aquí se hace mucho hincapié.

Es una de las pocas presentadoras que se ha mantenido con tanta vigencia ¿a qué cree que se debe?

Llevo 29 años en TV y en ese tiempo me aboqué a desarrollar una carrera. Nunca me consideré un objeto decorativo en la pantalla, ni quise que el público me viera así. Emprendí proyectos diferentes y trabajé con sencillez, honestidad y respeto a la teleaudiencia. La vigencia tiene que ver con la empatía que se genera, el público percibe y valora la autenticidad. Como todo en la vida hay que tener empeño, pasión, ética, cariño y seriedad.



¿Qué extrañaba de Santa Cruz y que extrañará de La Paz?

Un día recuerdo que mi jefe me dijo: “Castedo, tu problema es que estás en La Paz, pero vivís en Santa Cruz”. Era imposible sacarse la tierra y los afectos, no solamente del corazón, sino también de la mente. Soy muy sensible y sentimental, de repente eso no parece. Ahora también voy a extrañar La Paz, una ciudad que me acogió de una forma increíble, siempre me sentí muy querida, muy respetada. Voy a extrañar a la gente porque el paceño es muy cálido, muy educado. Dejo amigos que son realmente entrañables, solidarios, que ahora son parte vital de mi familia, y por supuesto que también voy a extrañar a mis colegas, gente muy profesional, capaz y de una gran calidad humana.



¿Habrá una Carola Castedo en las redes sociales?

Es una gran oportunidad que hay que aprovechar, porque desde un espacio virtual se puede informar, debatir, comentar sobre los hechos noticiosos y, lo más importante, interactuar con la comunidad. Esa es la tendencia y seguro que así será, es la nueva forma de comunicación y relacionamiento, y permite, eso es lo interesante, la interrelación con el público, yo creo que postear las cosas importantes y relevantes hay que hacerlo, pero también hay que tener un espacio apropiado para hacerlo.



¿Ha sentido algún impacto de las redes sociales en la TV?

Creo que de aquí para adelante la nueva televisión ya impone una interrelación con el televidente, generando una relación donde los espectadores transmiten su punto de vista, incluso ayudan a construir experiencias, a enriquecer los contenidos con las opiniones y por supuesto con las críticas.

Es increíble que las plataformas sociales han promovido que las personas vean los programas en vivo. Diría que han transformado la experiencia de ver la TV. Cuando se pone un hashtag al aire los comentarios se incrementan y es que la gente ahora está viendo la TV usando su smartphone.

Por supuesto que he sentido el impacto, la convivencia entre la TV y las redes sociales ya es un hecho, han cambiado los hábitos de consumo de los televidentes, ya se ejercita incluso una práctica laboral que es el ciberperiodismo.



¿Por qué no volvió a actuar luego de Luna de Locos?

No volví a actuar porque justamente cuando me llega un nuevo proyecto de Paolo Agazzi, me caso, me embarazo y estaba con planes en La Paz, porque me había trasladado de ciudad y el tiempo ya era escaso. En ese momento de mi vida la verdad que era importantísimo dar mi mayor tiempo y mi mayor pasión a mi mayor empresa, que era mi hogar, que lo sigue siendo.



¿Volvería a actuar?

Eso ha sido la gran pasión de mi vida, que incluso me llevó a la TV. Estoy segura que en algún momento se dará la oportunidad. Tuve una invitación el año pasado, lastimosamente no se pudo llegar a concretar por razones de tiempo, pues tenía que moverme de un lugar a otro, pero ahora estoy en una etapa en la que realmente ya puedo retomar las cosas que también amo y me apasionan, creo que ya es un momento para mí.