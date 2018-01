¿Te imaginás recordar el Carnaval de antes y escuchar las actividades del de ahora? Esto se hace realidad con el nuevo programa radial de EL DEBER Radio, Carnaval toda la vida, que comienza este martes 23 con la conducción de tres personajes famosos, la humorista Alejandra Áñez y los conductores Marco Antelo y Fernando Eid.



“Necesitamos resaltar la alegría que refleja el Carnaval, pero no solo esta época, sino tratar de recordar que todos podemos rememorar un poquito la alegría de las carnestolendas, obviamente expresada con mayor fuerza estos días de fiesta grande”, comentó Álex Meneses, el productor de este nuevo espacio radial, que se emitirá de lunes a viernes, de 13:30 a 15:30.

Una estructura amena

Uno de los segmentos del programa contará con la presencia de las soberanas de las carnestolendas de los últimos años, quienes darán una mirada de la transición que tuvo la fiesta grande en la última década.

Pero no solo tendrán a las reinas, también a las figuras que han participado en el Carnaval a través del tiempo, como personajes que están ligados con trabajo o algunos políticos.



“Queremos que sea pura expresión de alegría. Toda la identidad cruceña en sus diferentes facetas”, explicó Meneses.



Para la apertura y el cierre, que será el viernes 16 de febrero, se contará con la presencia de la reina del Carnaval 2018, Carla Áñez Safar, quien realizará una evaluación y conclusión de lo que vivirá en estas semanas intensas de jolgorio.



Pero en Carnaval toda la vida no solo se recordará el pasado, sino la actualidad, con toda la agenda que la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) proporcionará al programa. “Una de las cosas que nos juega a favor es que este año no hay muchas opciones de programas carnavaleros que la misma ACCC pueda utilizar de ventana para dar a conocer su agenda de actividades. Vamos a ser los directos voceros de las citas más importantes que no tengan que ver con lucro, sino con el aspecto cultural”, informó el productor del programa.

¡Qué buenos personajes!

El humor de Alejandra será la combinación perfecta con la trayectoria en las redes sociales de Marco y con la experiencia radial de Fernando.



“Me encanta ser la única mujer del programa porque, además, mi aporte será resaltar el gran protagonismo que tenemos, sobre todo en este Carnaval, que se pinta lleno de voces protestantes que iniciaron las plataformas femeninas”, expresó la comediante. ¿Y la chispa humorística? “Obvio, y con dos cachorros a mi lado”, comentó Alejandra.



Por su parte, Marco regresa a los medios de comunicación luego de un año y ocho meses de estar alejado de la pantalla chica, aunque estuvo vigente con su programa ElDogor, por Facebook . “Será un retorno breve, pero retorno. Radio es algo que nunca hice antes, y no podía negarme al desafío. Tengo ansiedad de que llegue el día y tratar de alegrar un poquito a la gente, que en estos momentos pasa por una situación difícil”indicó Marco.



Por su parte, Fernando ya trae la experiencia de haber trabajado en dos radios en Santa Cruz, por lo que será el equilibrio entre Alejandra y Marco.



“Estoy volviendo después de algunos años porque no había propuestas que me atrapen. Me animó muchísimo el proyecto de la radio de EL DEBER, sobre todo el estar con dos grandes personajes como Alejandra y Marco”, contó Fernando.



Pero el programa no se paralizará en el corso ni en los dos días de feriado (lunes y martes), pues se lanzarán cápsulas informativas y, sobre todo, de concienciación para que los carnavaleros tengan una fiesta grande sin excesos.



Ya sabés que desde este martes, a las 13:30, la cita es con EL DEBER Radio 103.3.