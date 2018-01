Bruno Mars y Kendrick Lamar se disputan el quinto Grammy

La 60° edición de los premios Grammy desde Nueva York comenzó con una gran presentación del rapero Kendrick Lamar en compañía de la banda U2 sobre el escenario. Bruno Mars, que compite en seis categorías, también realizó una performance destacada en el escenario

Ambas estrellas establecen una férrea competencia por quien se lleva los pricinpales premios de la gala, que se llevas a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York.

Por el momento ambos llevan cuatro. Lamar, nominado a siete premios, obtuvo los reconocimientos a mejor vídeo musical y mejores canción y actuación de rap por Humble, incluida en su trabajo Damn, con el que aspira a mejor álbum del año. Posteriormente, el mismo trabajo fue anunciado en el escenario del Madison Square Garden como Mejor Álbum de Rap.

Bruno Mars, candidato a seis, se coronó en álbum R&B ("24K Magic"), así como canción y actuación de R&B. Posteriormente recibió uno de los premios más importantes de la noche: Canción del año por That's What I Like.

El tema está compuesto por el mismo Bruno Mars, además de Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus y Jonathan Yip.

Mars subió al escenario para recibir el premio acompañado por todo su equipo de compositores, a los que dijo conocía "desde hace más de una década".