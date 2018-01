Bruno Mars tuvo su gran noche. La 60.ª edición de los premios Grammy, los más importantes de su género, culminó con el músico hawaiano como el gran triunfador con seis premios. Mars se llevó los trofeos a canción del año por That's what I like, disco del año y grabación del año por 24K Magic. Previamente se había coronado en la categoría álbum R&B, como también en canción y actuación de R&B.



En la gala también se destacó Kendrick Lamar, quien cosechó los premios al mejor video musical y mejor canción de rap por Humble y dos premios por mejor actuación de rap.

Momentos

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, comenzó con una gran presentación de Lamar en compañía de la banda U2 sobre el escenario. Minutos más tarde se hizo presente Lady Gaga al piano junto a Mark Ronson, productor de su último disco. Durante su actuación, interpretó Joanne y Million reasons.



El boricua Luis Fonsi se reencontró con Daddy Yankee en la ceremonia para cantar su hit mundial, Despacito (nominado a canción del año). El gran ausente de la noche fue el ídolo pop Justin Bieber. Uno de los números conmovedores de los Grammy fue la interpretación de Kesha con su tema Praying contra el acoso y abuso sexual como parte de la iniciativa Time's Up.

Miley Cyrus se unió a Elton John en el escenario de los Grammy