Bruno Mars arrasa en los Grammy

Bruno Mars tuvo su gran noche. La 60ª edición de los premios Grammy, los más importantes de su género, culminó con el músico hawaiano como gran el triunfador con seis premios. Mars se llevó los trofeos a Canción del año por That's what I like, Disco del Año y Grabación del año por 24K Magic.

Previamente se había se coronado en la categoría álbum R&B, como también en canción y actuación de R&B.

En la gala también destacó Kendrick Lamar, quien cosechó los premios al mejor video musical y mejor canción de rap por Humble y dos premios por mejor actuación de rap.

Mars agradeció a sus aficionados y a su familia, especialmente a su padre. "¡Mírame, estoy en los Grammy", bromeó el artista, rodeado de parte de su equipo.