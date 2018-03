Boulocq trae un nuevo galardón para Bolivia

En su tercera participación en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Martín Boulocq confirmó que tiene un vínculo especial con el certamen, que a principios de su carrera lo premió por su primera película Lo más bonito de mis mejores años (2005) y que ayer le otorgó el premio a mejor guion por su último filme Eugenia.

El anuncio oficial se hizo ayer, cerca del mediodía, y en horas de la tarde el propio Boulocq lo confirmó a este diario indicando que el acto de entrega de los galardones se realizaría en un evento especial por la noche y en el que él tenía previsto participar.

“En esta aventura que tiene Eugenia de reencontrarse a sí misma hurga en su pasado familiar y esto coincide con el ofrecimiento de participar en una película como guerrillera y para mí es el pretexto para revisar el pasado, pero desde el otro lado, desde la artificialidad de lo cinematográfico”, dijo Boulocq del argumento de su película a EL DEBER días atrás. En la misma entrevista el realizador cochabambino indicó que percibía que el cine boliviano estaba en un buen momento. “El problema es que eso no está correspondido por una ley que nos apoye, entonces de pronto las películas empiezan a viajar a otros países y nos encontramos completamente huérfanos. No hay ningún respaldo institucional, no solo de fondo, sino acompañamiento; finalmente las películas están mostrando una parte de nuestra sociedad y hay que entender que es una vitrina al mundo, que genera empleos y que nos beneficia”, enfatizó Boulocq.