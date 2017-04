Bolivianos son reconocidos en un premio internacional de reportajes culturales

El cochabambino Roberto Oropeza y la paceña Valeria Salinas son dos jóvenes bolivianos que lograron el segundo y tercer lugar, respectivamente, en el premio "Creacción Juvenil: Miradas Jóvenes" creado por el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ).

Ambos representantes participaron de la categoría reportaje y consiguieron aquellos sitiales gracias a los trabajos periodísticos: "Territorio y Frontera: literatura de contrabando", realizado por Roberto, y "El 'Draw InkTattoo', emprendimiento cultural que graba identidades bolivianas en la piel", hecho por Valeria. Los textos serán premiados con su publicación en una revista especial auspiciada por la OIJ.

Los galardonados, que tienen muchas cosas en común como la pasión por las letras, a la que se suma la profesionalización en el ámbito de la economía. Una mezcla por demás interesante que tuvo un asidero perfecto en este concurso que reconoce y estimula la producción cultural y comunicacional de las personas jóvenes iberoamericanas, promoviendo la creación como mecanismo de transformación social.

"Me encanta escribir, pienso que es una buena manera de plasmar los resultados que consigo con mis investigaciones por Internet me enteré del concurso. Escogí mostrar la industria creativa del tatuaje paceño, específicamente el emprendimiento "DRAW INKTATTOO", estudio donde se impulsó la creación de la "Bolivian New School" o Nueva Escuela Boliviana del tatuaje", expresó Valeria Salinas.

"Me tomó como unos dos meses escribir el trabajo, sobre todo por la parte de conseguir las entrevistas de los jóvenes que llevan los tatuajes del DRAW INKTATTOO en su piel. Tuve que localizarlos e incluso se consideró testimonios de jóvenes de otros departamentos y que radican también en otros países", explicó Salinas.

Por otro lado, Roberto Oropeza aseguró que su trabajo se basó en "las relaciones culturales bolivianos-chilenas que existen y se fortalecen más allá de la hostilidad entre ambos países".

"Me tomó como tres a cuatro semanas realizarlo. En sí era ordenar cronológicamente las actividades de acercamiento y la consolidación de lazos entre editoriales de los tres países. Ese era el centro sobre el que me quise basar, en el hecho de que los actores culturales, en este caso los literarios, están más allá de la geopolítica de los países" dijo Oropeza.

Además, explicó que la base de todo fueron "las experiencias que tuvimos como editorial junto a nuestros amigos del área de letras de mARTadero y librería la libre, ambas de Cochabamba, y la creación de festivales y el intercambio de escritores entre países o las publicaciones bipartitas o tripartitas. Sobre cómo se tejen las redes literarias entre los distintos actores de los 3 países. Sobre todo Bolivia - Chile".