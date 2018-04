Sin muchas expectativas por los resultados, ayer Marcos Loayza aprovechó la mañana en Buenos Aires para realizar una entrevista para promocionar Averno y casi al mediodía, al llegar al hotel, recién se enteró que su película había obtenido el máximo galardón de la competencia latinoamericana del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (Bafici), que ayer concluyó.



“La verdad es que para nosotros ha sido una gran sorpresa y es una alegría”, comentó emocionado Loayza, vía teléfono a EL DEBER.



Igual de sorprendido y alegre estaba Mauricio Ovando, que prefirió no hacer comentarios antes de recibir el premio a mejor dirección que obtuvo en la misma categoría que Loayza, por su documental Algo quema, que en la competencia no oficial también recibió el premio Fipresci de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.



Los protagonistas

“Hemos tenido tres funciones y en las tres hemos agotado todas las entradas y el público la ha recibido muy bien, con mucha sorpresa. Es que es una película que nadie esperaba. La gente está acostumbrada a otro tipo de cine latinoamericano y Averno está a contramano con todas las que están de moda en América Latina y en los festivales. Además, la crítica fue bastante buena”, contó Loayza, que indicó que este premio será un “espaldarazo” para que se proyecte en otros festivales.



El director espera que este reconocimiento ayude también a que la película sea repuesta en las carteleras de los cines comerciales del país, donde tuvo una corta exhibición. “La gente ha creído que es una película muy andina, muy paceña. Ahora se demuestra que no, que la gente la aprecia y la mira desde otro lugar. Queda demostrado que también puedes decir cosas personales a gente de otra cultura y lo puede disfrutar. Es difícil ser profeta en tu tierra”, reflexionó Loayza, que también fue jurado de la sección de filmes Derechos Humanos del Bafici.



Por otro lado, el documental de Mauricio Ovando tuvo también muy buena recepción del público del festival. “Es el lugar correcto para estrenar, no solo en la región sino en el mundo”, comentó Ovando en una entrevista realizada días atrás por Lila Andrea Monasterios, corresponsal de EL DEBER durante el Bafici.

“Siento que hay muy pocos casos de películas sobre las dictaduras y las que hay creo que lo afrontan desde lugares bastante comunes como el militante de los años 70 -que no tiene nada de malo-, pero yo quería mostrar cómo vemos hoy hacia ese pasado, ahora tenemos otra lógica. Son tan pocos los filmes que no se puede hablar de cine y memoria como tendencia, pero Algo Quema habla sobre eso, de cómo se construye una memoria no solo de la vida personal de mi abuelo, sino de cómo la propia familia selecciona de qué cosas acordarse. Que también representa una versión en pequeño de la sociedad”, dijo el realizador a la periodista.