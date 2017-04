Auténticos Decadentes festejan con Bolivia

La agrupación celebra 30 años de trayectoria y lo hace con una gira internacional. Anoche tenía previsto actuar en el boliche Papa George, de Sucre, donde sus seguidores esperaban corear éxitos como Como me voy a olvidar, Loco (tu forma de ser), Besándote, La guitarra, El gran señor y No me importa el dinero.

La banda, que tiene tres vocalistas, hará lo propio hoy en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo, de La Paz. En la sede de Gobierno compartirá escenario con los grupos bolivianos Gran Matador y Los Bolitas.

“Haremos lo imposible para no defraudar. Daremos lo máximo”, anticipó Jorge Aníbal Serrano, también conocido como Perro viejo, a través de una videoconferencia a la prensa nacional.



De igual modo, la orquesta tiene previsto presentarse el sábado en el hotel Regina Resort, de Tiquipaya, en Cochabamba. Los músicos ofrecieron el martes una conferencia de prensa desde la ciudad del valle.



Por el momento, no se ha anunciado una actuación del conjunto en Santa Cruz. Cabe recordar que las últimas presentaciones de ‘Cucho’, Nito, Mosca, El Francés, Perro viejo y compañía en Santa Cruz fue en el Carnaval del año pasado, donde hicieron varios shows.



Por otra parte, se alista un disco homenaje a los ‘decadentes’ por sus 30 años con la participación de Vicentico, Dread Mar -I, Los Caligaris, Gondwana y Carlos Vives. La iniciativa es de la banda Klub y los Auténticos Reggaedentes, un megagrupo conformado para rendir tributo a los autores de El murguero, entre los que destacan Mimi Maura y Sebastián ‘Sebolla’ Paradisi