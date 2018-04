Artistas piden una convocatoria pública para el nuevo encargado del MAC

El jueves el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) se quedó sin su responsable: Eduardo Ribera fue despedido después de tres años como encargado de esta institución. Las razones aún no se conocen ya que la Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo, de quien depende el museo cruceño, no las explicó.

Ribera ingresó en 2015 por invitación directa de la secretaría, que dirige María Renée Canelas. Antes había estado al frente del museo Silvia Rozsa, que estuvo ahí desde 2008, y que también fue directora gracias a una invitación de la secretaría.

EL DEBER intentó comunicarse con Canelas para preguntarle si el próximo encargado del MAC será elegido nuevamente con el método de invitación directa, pero no contestó las llamadas ni el correo electrónico.

Aunque Grysell Berlioz, directora de Cultura del municipio y quien era jefa directa de Ribera, le dijo a este medio de que para escoger al nuevo encargado tenía que armar una convocatoria y pedir los requisitos necesarios para este puesto.



Preocupación



Artistas de Santa Cruz mostraron su preocupación por el camino que pueda tomar el Museo de Arte Contemporáneo después del despido de Ribera, teniendo en cuenta las actividades que estaban programadas en su gestión. Una de ellas, la más fuerte, es la Noche de los Museos, que será el 19 de mayo.



El artista y activista Christian Égüez, señaló que el alejamiento de Ribera deja en claro que la institucionalidad del arte no es un espacio para la libertad creativa, “sino para someter el arte a los intereses de quienes manejan el poder político”. “Es necesario pensar la actividad artística por fuera de estos espacios oficiales, y si es por dentro tratar de hacerlo con un enfoque crítico. El sector cultural no se moviliza ni reacciona ante este abuso, eso es también una pena”, señaló Égüez.

Para el artista cruceño, se debe crear un mecanismo participativo para definir quién maneja una institución cultural pública. “La designación a dedo es contradictoria al arte, una convocatoria pública sería lo ideal”, anotó.



El artista y curador Douglas Rodrigo Rada observó de que Ribera organizaba la noche de los museos, la bienal de arte y curaba las exposiciones de la Casa de la Cultura, así que su reemplazo debe ser alguien con mucha experiencia. “Necesita conocer el funcionamiento del escenario, de la administración pública, y conocer a los artistas. También necesita tener vínculos con museos de otros países y que, idealmente, conozca la historia del arte local e internacional, y la colección de arte del MAC”, dijo Rada.



Por su parte, la artista Nadia Callaú lamentó el despido de Ribera, ya que logró darle vida al Museo de Arte Contemporáneo. “36 exposiciones en un año es una muestra de lo bien que estuvo”, dijo Callaú, y agregó que, desafortunadamente, así son las cosas en Santa Cruz: “justo cuando algo empieza a crecer le cortan las alas”.

Callaú también pidió una convocatoria pública, pero cree que es difícil que a alguien le interese trabajar en estas condiciones.

Polémica

Correo

Ayer en la mañana, Eduardo Ribera publicó en el muro de su Facebook una captura de un correo electrónico, donde María Renée Canelas le decía a él y a Grysell Berlioz que lamentablemente la bienal no se realizaba por una iliquidez. Ribera escribió que esa era la verdadera razón por la que se suspendió la bienal, y no por una coincidencia en fechas con la bienal de La Paz Siart. Canelas, hasta el cierre de esta edición, no había respondido si lo expuesto por Ribera era cierto o no.