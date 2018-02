Amplia participación de filmes latinoamericanos en la Berlinale

El cine latinoamericano estará de nuevo ampliamente representado en la Berlinale, que arranca el próximo día 15, con dos cintas que optarán a un Oso de Oro y numerosos filmes en sus distintas secciones, en las que España, aunque no compite, también estará presente.

El paraguayo Marcelo Martinessi, con su ópera prima "Las herederas", coproducida con Uruguay y Brasil, entre otros, se medirá con otras 18 cintas en la competición oficial.



Asimismo aspirará a un Oso de Oro el mexicano Alonso Ruizpalacios, que, con su cinta "Museo", interpretada por Gael García Bernal, regresa al festival tras presentar en 2014 "Güeros" en una de las secciones paralelas.

Dentro de la sección Berlinale Special, fuera de concurso, se proyectará "7 Days in Entebbe", del brasileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con "Tropa de Elite"; así como el documental argentino "Viaje a los Pueblos Fumigados", de Fernando E. Solanas.



La española Isabel Coixet, rostro habitual de la Berlinale y encargada de abrir el festival en 2015 con "Nadie quiere la noche", estará presente con "La librería".

El cine brasileño, por su parte, contará con gran peso en la sección Panorama, la segunda en importancia del festival.

En ella se proyectarán los documentales "Ex-Pajé", de Luiz Bolognesi, y "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla y Kiko Goifman, así como "O processo", de María Ramos; "Tinta Bruta", de Marcio Reolon y Filipe Matzembacher, y la coproducción con participación brasileña "Central Airport THF", de Karim Aïnouz.



Desde Argentina llega el primer largometraje de Sebastián Schjaer, "La omisión", así como "Malambo, el hombre bueno", de Santiago Loza, y "Marilyn", de Martín Rodríguez Redondo, coproducida con Chile.

Completa la participación latinoamericana en esta sección "Land", de Babak Jalali, una coproducción en la que participa México.

España estará representada en Panorama con "The Silence of Others", nuevo documental de Lucía Palacios y Dietmar Post sobre el legado franquista.

La participación española incluye también "La enfermedad del domingo", de Ramón Salazar, y "Trinta Lumes", de Diana Toucedo.



Por su parte, México llevará a la sección Forum, de cine experimental, "Los débiles", de Raúl Rico y Eduardo Giralt Brun; "The chaotic life of Nada Kadic", de Marta Hernaiz, coproducida con Bosnia y Herzegovina; y "Santo contra Cerebro del Mal", de Joselito Rodríguez, una coproducción mexicano-cubana.



En Forum se proyectará asimismo la cinta "Unas preguntas", de Kristina Konrad, una coproducción germano-uruguaya; el filme chileno "La casa del lobo", de Joaquín Cociña y Cristóbal León, y la película brasileña "Eu sou o Rio", de Gabraz Sanna y Anne Santos.

Argentina aportará "La cama", de Mónica Lairana, con participación brasileña, y "Teatro de guerra", de Lola Arias, corpoducida con España; mientras que la española Meritxell Colell Aparicio llega a la Berlinale con la cinta "Con el viento", con participación argentina.



La sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil, contará también con una nutrida representación latinoamericana, en la que la cineasta española Carla Simón, ganadora el año pasado del premio a la mejor ópera prima con "Estiu 1993", y el realizador brasileño Felipe Bragança, serán miembros del jurado.



Desde Argentina llegan "Mochila de plomo", de Darío Mascambroni; "El día que resistía", de Alessia Chiesa, coproducida con Francia; y el corto "Toda mi alegría", de Micaela Gonzalo.

Colombia estará presente en esta sección con "Virus Tropical", de Santiago Caicedo, y el corto "Yover", de Edison Sànchez, mientras Brasil participará con "Unicórnio", de Eduardo Nunes, y Perú con "Retablo", de Álvaro Delgado-Aparicio.



Brasil copará la participación latinoamericana de la sección de cortos, con "Alma Bandida", de Marco Antônio Pereira; "Terremoto Santo", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca; y la coproducción con Portugal "Russa", de João Salaviza y Ricardo Alves; mientras que Argentina presentará "T.R.A.P", de Manque la Banca.