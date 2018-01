Actores y gestores culturales hacen sugerencias a la gestión 2018 del CCP

Por segundo año consecutivo la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia organiza el encuentro entre gestores culturales, artistas y público en general con el presidente de la fundación (Cergio Prudencio) y la directora del Centro de la Cultura Plurinacional (Paola Claros).

El objetivo, según explican los organizadores, es establecer puentes de comunicación entre los actores culturales de Santa Cruz y el CCP, lo que se traduce en sugerencias y propuestas para un mejor funcionamiento durante la gestión 2018 de ese espacio financiado por el Estado.

El encuentro de este año se realizará hoy, a las 19:00, en la sala Guaraní del CCP y previo a ese encuentro EL DEBER consultó con algunos actores culturales acerca de los lineamientos que le sugieren a la institución de la calle René Moreno 369.

Propuestas

El artista y activista Christian Égüez es uno de los que toma la palabra y pide que la institución no se concentre solo en el centro de la ciudad y mire más a las expresiones culturales de los sectores populares. “Me parece que mucha gente de contextos más periféricos al centro (como espacio cultural) no ubica al CCP. Creo que tiene que ver con su agenda; y más allá de que los centros culturales en general andan en las mismas, tienen agendas -como me gusta llamarles- demasiado ‘higiénicas’, que solo exploran artes con una estética y un discurso con los que las personas de sectores más populares no nos sentimos representadas, ni tocadas, ni interesadas. Del CCP me falta eso, asistir a sus salas y encontrar ofertas culturales de carácter popular, cotidiano, sin necesidad de plantearnos eso como lo ‘otro’, lo ‘alternativo’, etc.”

Égüez también pide un mejor trato del personal que atiende las solicitudes o consultas del centro, pero enfatiza más en que sea un espacio de diálogo y comprensión de temas de carácter sexual. “Como activista de la disidencia sexual también me gustaría que sea el CCP el escenario para plantear propuestas artísticas de carácter sexual, aprovechando el contexto y la efervescencia colectiva actual, donde se están planteando cambios motivadores para ‘maricones’, lesbianas y trans, no solo en el campo de la identidad de género sino también en la educación”.



Por su parte el bailarín y director artístico del Centro Fases, Diego Guantay pide que la aprobación de los proyectos que se presentan a la institución sean menos burocráticos y más ágiles. Además demandó que los lineamientos del CCP sean mejor difundidos para conocer sus beneficios y alcances. Recomendó también que se implemente más personal al área de artes escénicas ya que hay un solo montajista.



En tanto que el productor audiovisual y gestor cultural Gerardo Guerra indica que ve como una necesidad de que las instituciones culturales cruceñas, no solo el CCP, trabajen en la formación de públicos. “Por ejemplo, he visto que en otras ciudades están haciendo talleres de público para teatro, cine, etc. Tal vez el CCP ya tiene un plan en ese sentido, pero en caso que no lo tenga sería bueno que lo haga, en cualquiera de las

artes”, opina Guerra.



Por otro lado, el gestor cultural Marcelo Arauz enfatiza en la necesidad de que se concluya el proyecto del teatro del CCP, para subsanar lo prometido y hasta ahora realizado por la Alcaldía. De igual modo sugiere la ampliación del espacio de la Biblioteca y su cada vez más especialización en Arte.

Para saber

Primera experiencia

“En 2016 se hizo el primer diálogo, este es el segundo, y cuando me invitaron a hacerme cargo, me dieron ese documento que contenía todo lo que se habló, eso me sirvió para hacer una agenda con las demandas y pedidos de los artistas, que sigo ocupando hasta ahora”, explicó Paola Claros.



Documento

Lo que se hable hoy se recogerá en un documento y se lo entregará a la gente de la Fundación y al CCP para canalizar esas demandas.