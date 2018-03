Fito Páez se autodenomina "un feminista", pensamiento que ha acompañado al astro del rock argentino durante toda su vida, plasmado en sus canciones, libros y películas, y ahora en su nuevo álbum, que sale en "un momento de revolución en Occidente".

En la canción "Aleluya al Sol", incluida en "La Ciudad Liberada", el álbum que el célebre rosarino presentó esta semana en Ciudad de México y que lo llevará a una gira continental este año, destacan dos frases: "Porque todos los hombres seamos mujeres al menos un segundo" y "porque muchos queremos hacer un mundo mejor".

Puedes leer:

"Soy feminista de siempre. He salido vestido de mujer en un montón de videos, quiero decir, a mí me encanta que estén sucediendo movimientos como el #MeToo y Time's Up porque, de alguna manera, se hace visible la lucha de las mujeres, que no es algo nuevo", dijo Páez a la AFP.

El músico y cineasta de 55 años opinó que el escándalo que sacudió a Hollywood, con las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el magnate Harvey Weinstein, ha tenido eco en algo que en América Latina ya venía sucedido con el movimiento "Ni una menos", un colectivo de lucha contra la violencia y los feminicidios que nació en Argentina en 2015 y se fue expandiendo por el continente.

"Los movimientos más radicales como los transexuales o las lesbianas están empezando a tener mucha visibilidad, eso es muy saludable para la sociedad, pero no hay que olvidarse de una cosa: esa lucha conlleva estéticas y eso nos involucra a los artistas", señaló.