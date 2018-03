El ministro de Estado aún no tiene los informes completos de lo ocurrido en Oruro. Pero espera que las investigaciones de la Fiscalía logren dar con el paradero de los asesinos de los sargentos que murieron en la lucha contra el contrabando. También esperan mejorar la situación de los militares en los operativos.



¿Qué informe tiene sobre el hecho sucedido en Oruro?

Lo que nos han hecho conocer es que una patrulla de siete militares interceptó vehículos indocumentados que venían de Chile. Tomaron la decisión de llevarlos a una unidad militar para resguardar los vehículos incautados. Pero en el camino, el convoy es interceptado por un grupo de comunarios. El grupo no presentó mayor conflictividad, pero logran dividir el convoy. El vehículo que llevaban los dos sargentos se adelanta, producto de la aparición de este grupo de comunarios.



¿Cómo intervienen los supuestos asesinos?

Ante esa separación del vehículo que era la cabeza del convoy, pierden contacto visual y de comunicación. Minutos antes habían solicitado refuerzos, tanto de militares como de la Aduana. Minutos después, los refuerzos que llegaban desde Oruro, ya encuentran el vehículo abandonado en el camino. Ahí es donde encuentran al primero que había muerto en su mismo asiento de conductor del vehículo incautado y a 150 metros más allá, encuentran al segundo cadáver del otro sargento que había sido asesinado.





¿Hubo algunos signos de tortura?

No tenemos por el momento el informe forense para determinar aquello. Pero se presume que el vehículo que los atacó, disparó primero al chofer y ante eso, el otro sargento intentó huir y fue interceptado metros más allá. Pero lo que llama la atención es el disparo certero a la cabeza que hace presumir una ejecución.



¿Qué tipo de armas usaban los sargentos?

No tenemos ese informe aún. Lo que sí llevaba la patrulla eran pistolas, pero no sabemos si el sargento llevaba una al momento de ser interceptado. El otro sargento, sí llevaba un lanzagranadas de gas.



Los militares muertos ¿pertenecían a la Unidad de Control Aduanero (UCA)?

Sí, como militares, ellos pertenecían al UCA. Vamos a mejorar sus condiciones.