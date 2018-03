YPFB y azucareros pactan la venta de 10.000 toneladas de urea para entrega desde abril

En el marco del programa Bolivia en la era de los biocombustibles que incorpora el alcohol anhidro-etanol a la matriz energética del país, la petrolera YPFB y empresarios del complejo agroindustrial azucarero acordaron la compraventa de 10.000 toneladas de urea para fertilizar, desde abril, los campos de producción de caña de las factorías que operan en Santa Cruz.

A decir del presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga, la entrega será gradual a partir de abril y se prevé completar el total del volumen comprometido hasta junio. La entrega del fertilizante será para renovar y ampliar nuevas áreas de producción de caña en el área de influencia de los ingenios azucareros Unagro, Guabirá, San Aurelio, La Bélgica y Aguaí, con miras a la producción de etanol.

Este mes, el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz firmaron un memorándum cuyo propósito es la producción este año de 80 millones de litros del ‘combustible verde’ para mezclar como aditivo con la gasolina y disminuir un 20% la importación de gasolina que, en valor, representa un ahorro de Bs 400 millones para el país.

Con este proyecto público-privado se estima una producción de 380 millones de litros de etanol hasta 2025 y una inversión privada del complejo cañero-azucarero de $us 1.600 millones.

Barriga aseguró que en los próximos días licitarán el servicio de distribución del fertilizante a través de empresas privadas. Con esta iniciativa, según dijo, se completará la directriz interna que incluye tres formas para vender urea en el mercado interno. Venta directa al consumidor en puntos de YPFB, a través de organizaciones productivas cumpliendo algunos requisitos y el próximo será a través de empresas privadas.

Las 10.000 toneladas representan el 1,5% de la producción anual de urea, estimada en 650.000 t.

Según el mandamás de YPFB, se lanzará una convocatoria a escala nacional para que de una a tres empresas privadas tengan posibilidades de distribuir el fertilizante a escala nacional. Con esta medida, YPFB pretende masificar el uso de fertilizante y satisfacer la demanda del mercado interno, que, según estudios de la estatal, ronda las 30.000 toneladas.

A su turno, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicó que las 10.000 toneladas de urea representan una compra inicial porque cree que en los próximos años el requerimiento y consumo se va a duplicar o triplicar.



En esa línea, señaló que el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB trabajan en proyectos de decretos para adecuar e incluir especificaciones para la venta de ‘combustible verde’. Adelantó que en los próximos meses habilitarán estaciones piloto para proveer etanol. “Hoy acordamos un compromiso de compra de 10.000 toneladas de urea con el sector cañero. YPFB estima 30.000 toneladas para cubrir la demanda interna, pero solo cañeros han asegurado la compra de 10.000. Faltan los productores de sorgo, soya, maíz, quinua, árboles frutales, etc. Estimamos que se superarán las 40.000 toneladas en el mercado interno”, puntualizó.

En representación de los empresarios, Luis Barbery indicó que el compromiso inicial del sector cañero es comprar las 10.000 toneladas de urea para aplicar en los campos de cultivo de Santa Cruz. “El propósito es mejorar los rendimientos de caña por hectárea que se ha venido a menos por los efectos climáticos, pero tenemos la necesidad de recuperar y llegar a índices más razonables para que la actividad productiva sea sostenible”, subrayó.

Los empresarios cruceños realzan la calidad y bajos precios de la urea boliviana en comparación con la importada y el proceso de conservación del fertilizante en la producción.

Persisten trabas



Según el presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, la logística y burocracia estatal traban la pretensión de 92.600 agricultores de acceder y usar urea en los cultivos que producen en zonas agrícolas de la región.



El dirigente comentó que el mayor tropiezo en este momento es que no disponen de camiones con parámetros de seguridad exigidos por YPFB para el transporte de la urea de la planta al chaco y que hay muchos requisitos en la compra, además que no disponen de efectivo para la compra directa. Piden ablandar los requisitos tomando en cuenta que en abril proyectan la siembra de maíz y trigo de la campaña agrícola de invierno.



Freddy García, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), indicó que con la habilitación de puntos de venta por parte de YPFB mejoró la eficiencia en venta, pero que la falta de asistencia técnica y créditos para acceder al fertilizante sigue siendo una tarea pendiente.



Afirmó que el sector maicero requiere un promedio de 9.000 toneladas anuales para garantizar la siembra de 150.000 hectáreas del grano amarillo en la región.



Con relación a estas observaciones manifestadas por los productores, el ministro Sánchez explicó que se han realizado ajustes y eliminado algunos requisitos en la compra -no los detalló- e indicó que coordinarán con las organizaciones productivas para hacer más ágil y viable la venta, y que se trabajará en la mejora continua en los puntos de venta de urea.

Ingenio tarijeño



El director secretario del ingenio azucarero de Bermejo de Tarija, Gonzalo Vidaurre, dijo que ellos se acoplarán al proyecto de etanol.



De acuerdo con el ejecutivo, Bermejo comprometió la compra de 300 toneladas de urea para abonar nuevas áreas de producción y mejorar los rendimientos en campo. Con las 9.000 hectáreas disponibles para moler este año proyectan entregar un cupo de 6 millones de litros de etanol a YPFB hasta fines de la presente gestión.



Según Vidaurre, una comisión de directivos viajará a Brasil para cotizar la planta deshidratadora en la que estiman invertir entre $us 1,5 y 2 millones. En los próximos dos años prevén duplicar el área cañera de 9.000 a 18.000 hectáreas.



El Ministerio de Hidrocarburos proyecta introducir 2 millones de litros mensual de etanol de 91 octanos, que implica el 50% de la gasolina requerida en Tarija, Bermejo, Yacuiba y Villa Montes.

De la libreta

Planta de fertilizante

El ministro Sánchez indicó que la planta de Bulo Bulo superó el paro programado y que volvió a transformar moléculas de gas en granos de urea. Aseguró que la planta, al presente, logró producir 100.000 toneladas.



Compromiso de venta

YPFB tiene un contrato anual con Keytrade de 335.000 toneladas de urea. La vende en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur.



Nuevos mercados

YPFB negocia la venta de urea a Perú, Argentina y Paraguay.