YPFB comercializa 10.000 toneladas de urea en el mercado interno

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya comercializó 10.000 toneladas de urea en el mercado interno, informó el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, durante la oficialización del contrato de venta (a Brasil) del fertilizante con la firma suiza Keytrade.

Barriga espera que esa cantidad se incremente hasta las 40.000 toneladas en esta gestión.



Consultado sobre el precio de venta del fertilizante en el mercado interno, el cual es mayor que el que se exporta ($us 378 la tonelada), según algunos productores nacionales, el presidente de la estatal petrolera indicó que el valor de la urea para consumo nacional es fijado de forma mensual.



“Tenemos que fijar el precio para febrero y eso se hace con indicadores del mes pasado, aún no sabemos el precio para febrero. Del análisis que se hace para la determinación va a salir un precio bastante competitivo, como lo dijimos al inicio de la operación. Nosotros beneficiamos al productor nacional, ya que el precio de la urea que entregamos es entre un 15 y 20% más barato que lo conseguirían importando”, manifestó Barriga.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Marcelo Pantoja, indicó que los productores han comprado urea con dos precios distintos, a $us 335 y luego a $us 378.



Pantoja considera que la política de fijación de precio de la urea que YPFB tiene para el productor nacional debe analizarse, ya que si bien es cierto que es un 15% más barata que la importada, lo que pretende el sector es masificar su uso, puesto que menos del 10% de los agricultores la utiliza actualmente.



“Queremos que el 80% de los productores usen el fertilizante para mejorar la productividad y la única forma en que lo podemos lograr es con una urea realmente barata. Si es que el precio internacional es de $us 280 la tonelada, por qué no puede ser igual para el agricultor local. De esta manera tranquilamente pasaríamos de las 10.000 toneladas a las 40.000 toneladas de consumo en el mercado interno”, afirmó el productor.



YPFB plantea el argumento de que si el precio de la urea es más barato en el mercado interno, puede salir de contrabando.

“Eso no es culpa del productor, la Aduana viene realizando un buen trabajo en el control del contrabando”, puntualizó el representante soyero.

Oficializan contrato



Ayer por la mañana, Barriga y el presidente ejecutivo de Keytrade, Melih Keyman, hicieron oficial el contrato anual de venta de 335.000 toneladas de urea.



“El contrato es por dos años y se puede extender uno más. Uno de los puntos más importantes es que ese volumen, en el límite superior que son las 335.000 toneladas, es un límite abierto, lo que significa que si Keytrade considera conveniente incrementar ese volumen, YPFB tiene la posibilidad también de hacerlo”, manifestó Barriga.



Ese volumen base del contrato, que puede ser mayor, garantiza que la planta de Bulo Bulo opera al menos con el 70% de su capacidad instalada.



El presidente de la estatal petrolera explicó que actualmente el precio internacional de la urea es de $us 280 la tonelada. “Hace un mes estaba en $us 300 y la proyección es que empiece a subir. Podríamos ponerle un promedio de entre $us 280 y $us 290. Si multiplicamos esa cantidad por 335.000 y por dos (años), son los ingresos brutos anuales que vamos a tener”, expresó.



Por su parte, Keyman se mostró satisfecho por la firma del contrato y destacó el ahorro que implicará para Brasil la compra de urea boliviana, porque su costo de transporte es más bajo y competitivo por la cercanía.



“La urea es un commoditie y sus precios fluctúan. YPFB está ingresando al mercado cuando los precios bajos están en etapa final. Como parte activa de la industria realizamos proyecciones de precios y asumimos que en 2019 o 2020 los precios de la urea aumentarán. Como no se van a construir plantas nuevas, las que existen ampliarán su capacidad de producción. Estamos convencidos de que las empresas del mercado, especialmente YPFB, podrán gozar de los beneficios de los precios”, sostuvo Keyman.



Demanda y perspectiva

A decir de Keyman, el consumo mundial de urea crece entre el 2 y el 2,5% cada año. No solo la agricultura demanda el producto, también la industria.



“A pesar de que Petrobras produce algo de urea, las importaciones del fertilizante en Brasil son importantes, de entre cuatro y cinco millones de toneladas al año. Para YPFB, Brasil es un mercado fantástico para crecer”, dijo el presidente ejecutivo de Keytrade.