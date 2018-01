Para esta gestión la reestructuración de YPFB busca tener acento extranjero, pues de acuerdo con el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, la misma estará presente en los mercados de Perú, Brasil, Argentina y Paraguay.

Barriga precisó que para esta nueva etapa se buscará vender en esos países, urea, gas licuado de petróleo (GLP), Gas Natural Licuado (GNL) y gas natural.

“Este año, YPFB va a consolidarse en los países vecinos con oficinas de comercialización de todos nuestros productos”, sostuvo Barriga.

Agregó que las oficinas comerciales de YPFB se abrirán en Cuiabá y Campo Grande en Brasil; Asunción en Paraguay; Salta y Córdoba en Argentina; y aún se piensa si abrir una sucursal en Lima o Arequipa en Perú.

"Hoy en día no solo podemos pensar que somos comercializadores de gas, hoy en día YPFB comercializa no solo gas natural, debe comercializar GLP, GNL, urea y amoniaco, y eso ha cambiado un poco el panorama", indicó.

El funcionario señaló que no solo van a trabajar con el mercado interno, sino que los objetivos están dirigidos al mercado externo con todos los productos y remarcó que para ello van a contar con un importante equipo de comercialización para facilitar las negociaciones.



Al respecto, Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, sostuvo que en la actualidad el país cuente con tres obras de magnitud que por distintos motivos no están funcionando con todo su potencial.



Ríos indicó que para la planta de urea se invirtió $us 1.000 millones, para la de GLP (Yacuiba) $us 700 millones y para la de GNL (Río Grande) $us 270 millones.



“Ante este escenario Yacimientos tiene la obligación de buscar o ir a los mercados internacionales, para ello tiene dos opciones, la primera es realizar nuevos gastos y abrir oficinas en los países vecinos y la otra es contratar traders que compren estos productos en planta o en la frontera boliviana, considera que esta es una buena opción pues estos mayoristas cuentan con toda la logística y contactos para llegar a los mercados que YPFB le interese”, sostuvo Ríos.



Para Jorge Rojas, analista energético, la posibilidad de aumentar el portafolio de productos que comercializa la estatal petrolera es una buena noticia, pues todo lo que genere ingresos para Bolivia es positivo.

Rojas subrayó que lo importante es negociar buenas condiciones, que los precios cubran las expectativas del país y los volúmenes de compra sean de importancia, así las megaplantas funcionan en la plenitud de su capacidad.

Los productos a vender



Para Barriga, la venta de urea es clave, por lo que calcula que se debe comercializar alrededor de 550.000 o 600.000 toneladas / año de urea. “Haciendo un cálculo, significa más de $us 200 millones de ingresos adicionales por productos que no son materia prima, sino que son productos terminados”, dijo.



En cuanto a la oferta de GLP, la autoridad precisó que buscan aprovechar los buenos precios que se ubican entre los $us 480 y $us 500 la tonelada, estos valores señaló significan ingresos importantes, no solo para YPFB sino para otros sectores del país.



Sobre el GNL, indicó que se está trabajando en un acercamiento con empresas del sur peruano y paraguayo.

“Serían los primeros mercados donde saldríamos con GNL. Eso porque no tenemos actualmente un gasoducto para poder llevar nuestro gas, económicamente, es lo más factible. Haciendo un análisis a detalle, esos dos mercados son donde podemos ingresar con nuestro remanente de GNL que produce en la planta de Río Grande”, precisó Barriga.

En cuanto al gas natural, el titular de YPFB subrayó que se deben negociar las futuras ventas a Brasil y que al mercado argentino se deben garantizar nuevos cupos de venta, por lo que es importante sentar presencia en ambos mercados.

Cambios y nuevo escenario



Entre las modificaciones, Barriga sostuvo que se potenció a dos sectores: a la gerencia Nacional de Exploración y Explotación y a la gerencia de Comercialización Interna y de Exportación.



“Hemos armado una estructura flexible que será capaz de acomodarse a las condiciones y situaciones actuales del mercado. Esta reestructuración está permitiendo que nuestra gerencia de Comercialización contemple no solo el mercado interno, sino que se apueste al exterior con personal capacitado”, dijo Barriga.



Para Rojas, si Yacimientos determinó invertir en oficinas en el exterior, debe contar con personal técnico, capaz de negociar y vender. “No deben ser favores políticos, sino equipo de profesionales que defiendan los intereses del país”, señaló Rojas.

Ventas a Brasil



Según ANF, Barriga expresó su preocupación por la variación en las nominaciones de gas por parte del mercado de Brasil. Dijo que es importante programar la exportación de manera regular.



Consultado si Bolivia está cumpliendo con los volúmenes de gas comprometidos a los mercados de Argentina y Brasil, respondió que sí, pero que sin embargo tuvo una baja nominación de parte de Brasil por las operaciones de sus hidroeléctricas.



El máximo ejecutivo de YPFB afirmó que desde hace un mes se trabaja con el Comité de Gerencia para poder lograr que las nominaciones mantengan un régimen, si no constante, al menos uno que permita a la petrolera estatal tener un control absoluto de los reservorios de nuestros pozos.

Exploración y explotación

Apuesta

YPFB busca potenciar las áreas de exploración. Según Barriga eso lo vienen haciendo hace más de seis meses. Áreas importantes han sido cedidas a Chaco, donde Yacimientos es accionista con el 100%.



Apoyo

Barriga considera a Chaco el mejor aliado para el tema de la exploración y exportación, por lo que las áreas importantes se las darán a Chaco.



Control

YPFB hace un seguimiento a Río Grande y Boyui, que hoy están en plena perforación; y Caranda (Santa Cruz) que hace una semana empezó la perforación.