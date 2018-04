Vladimir Peña: “El Gobierno fue descubierto y no sabe cómo lavar su cara”

Seguro de haber realizado un trabajo adecuado y con la confianza de revertir la posición del TCP, Peña rechaza las acusaciones del viceministro de Autonomía, Hugo Siles, al que considera ser parte del proceso de desgaste del gobernador Rubén Costas.

Peña espera que YPFB homologue su estudio y destrabe el congelamiento de las regalías que a su criterio son vitales para el departamento y su economía.

Siles dice que solo se hizo escarnio con la carta que presentó y no con otras de similar contenido ¿Fue así?

Primero, qué bueno que dé la cara, porque en todo este tiempo no se atrevió a salir públicamente. Lo que se debe entender es que el MAS pretende lavarse la cara, pero tiene las manos sucias.

Ahora Romero sugiere que se debe hacer otro estudio, los asambleístas del MAS quieren dar otra imagen y Siles aparece. El principal culpable de todo esto.

Él debe asumir su responsabilidad, está confesando su delito, pues nunca señaló cuáles eran sus argumentos para la carta del 13 de julio de 2016.

¿Es cierto que la Gobernación recibió siete estudios técnicos donde ya se definía que los limites no se tocaban?

Se recibieron varias notas. En dos oportunidades se le pidió certificar los límites como oficiales y se negó a hacerlo. Se tiene que ser muy sinvergüenza para ahora decir que el Gobierno actuó bien.



Lo que pasa es que ellos han retrocedido por el trabajo impecable de la Gobernación, si no se hacían todas estas movilizaciones, el Ejecutivo estaría tranquilo congelando las regalías cruceñas.



¿En este conflicto solo Siles es el responsable?

Mire, digamos que en la primera carta Siles se equivocó, está bien todos podemos hacerlo, pero cuando sus técnicos le dicen que los límites no se moverán, el 2 de agosto de 2016 le dice a YPFB que los límites no eran oficiales y que se iba a hacer un proceso de conciliación administrativa, ahí tuvo una oportunidad de reivindicarse y no lo hizo.



Tuvo un tercer momento para hacer bien las cosas, pues cuando salió la sentencia constitucional, le pidió a Siles que certifique oficialmente los límites y no lo hizo.



Siles observa que el trabajo de la Gobernación fue más político que técnico-legal

Él puede opinar, porque al final de cuentas es simplemente un instrumento del MAS que busca hacer daño a Santa Cruz y eso es lo más lamentable.