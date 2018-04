Un magistrado del TCP sugiere nuevo estudio para descongelar regalías

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, manifestó que el desembolso de las regalías por el Campo Incahuasi a Santa Cruz, está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones que estableció la sentencia Constitucional del pasado año: la elaboración de un nuevo estudio técnico de delimitación departamental y que se determine si los reservorios son compartidos o no.



Ceballos dijo que la opinión la hace a título personal y aclaró que el cumplimiento de la sentencia, que es de carácter vinculante y obligatoria, está en manos del juez o tribunal que conoció esa acción de Cumplimiento Constitucional.



Señaló que el procedimiento le faculta al juez utilizar la fuerza pública y disponer procesamientos disciplinarios contra la autoridad que omita el cumplimiento e incluso denunciar ante el Ministerio Público.





Ceballos se refirió al tema un día después que la gobernación cruceña solicitara al juez de garantías en Sucre el descongelamiento de las regalías retenidas desde septiembre del pasado año al haber una resolución ministerial que aclaró el conflicto limítrofe entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.



"Los recursos de las regalías estarán bajo custodia mientras no se cumplan las dos condiciones: que se efectúe el procedimiento de delimitación departamental en el marco de la ley de delimitación de unidades territoriales y su decreto reglamentario y la segunda condición es que se determine si los reservorios son o no compartidos", señaló Ceballos a los periodistas.



En el TCP no hay una posición oficial sobre este tema después del fallo que se conoció el pasado año.