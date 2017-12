La mercadería robada en Tambo Quemado asciende a $us 208.000

Luego del robo violento que sufrió el recinto aduanero de Tambo Quemado, paso fronterizo con Chile, Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), sostuvo que hubo un error al dejar la mercadería decomisada por los efectivos de la Dirección Nacional de Fronteras (Dinafron) en este puesto fronterizo y no llevarla a otro.

Ardaya remarcó que si Dinafron les advertía de que era riesgoso tener esa mercancía en la frontera y que había la posibilidad de un robo, hubieran optado por realizar un operativo junto al Ejército para trasladar los productos incautados a otro recinto.

“Estas son las experiencias que nos enseñan a tener más cuidado. Eso nos lleva a pensar que cuando hay esto tipos de operativos se debe tener el cuidado de no llevarlos a un recinto de frontera, sino a otro recinto”, justificó Ardaya.

La autoridad indicó que tras el hecho violento, se mantiene la nacionalización de los productos, se está trabajando en la reparación del muro perimetral y la zona cuenta con el resguardo del Ejército y remarcó que es la primera vez que pasa eso.

“La mercadería sustraída es de $us 208.000 y los tributos omitidos eran de Bs 410.000 en el momento que se hace la incautación. El 25 de diciembre rompen el muro perimetral y entran al almacén, no pueden volar la puerta, lo que les dificulta la salida. Sacan computadoras portátiles, equipos de sonido y tintas para impresoras”, detalló Ardaya.

Para Jorge Rojas, especialista en comercio exterior, lo sucedido en Tambo Quemado demuestra que en algunas fronteras del país las personas que se dedican al contrabando están mejor organizadas y muchas veces mejor armadas para realizar sus actos delictivos.

“Tambo Quemado debería estar vigilado las 24 horas por los militares, la explicación de que no se podía saber de la posibilidad de un robo es ilógica. El peligro siempre está latente y más en un lugar donde la actividad comercial legal e ilegal es intensa. En este robo los controles fallaron, y eso no es una buena señal”, subrayó Rojas.

Por lo sucedido, la Aduana presentó una querella criminal contra las personas que realizaron ese robo, a las que tiene identificada, debido a que las cámaras de seguridad grabaron el robo.

“Sabemos quiénes fueron. No fue un tema de control, pues usted no puede imaginarse que puedan entrar por el río; es cierto que no es un tema menor”, dijo Ardaya.

En el lugar de los hechos

EL DEBER llegó hasta la fronteriza población de Tambo Quemado, ubicada a 287 kilómetros de La Paz, y los transportistas aseguran que no es la primera vez que pasa este tipo de casos y que el espacio es demasiado reducido como para almacenar la cantidad de vehículos que transitan diariamente por este punto.



Según el testimonio de los conductores, que ayer inundaban las oficinas de ALBO en ‘Tambo’ como la conocen, ellos deben ingresar necesariamente a este recinto para la verificación de la mercadería que ingresa a Bolivia y permanecen entre uno a dos días, pero están otros dos días antes en las afueras del garaje esperando su turno de ingreso.



Las dificultades de atención se iniciaron el viernes porque no había personal y al menos un centenar de conductores pasaron la Nochebuena en sus carros o en los alrededores del pueblo porque no había atención y luego se agravó por el asalto porque las autoridades policiales pidieron suspender la atención para investigar; por tanto no hubo atención, dijeron, viernes, sábado, domingo y lunes; retomaron las actividades ayer.



El lugar del asalto está en el lado izquierdo de ALBO y es un pequeño muro que tiene una altura de 1,60 metros aproximadamente y encima luce un alambre de púas que no representó problemas para los delincuentes.

Los pobladores de Tambo Quemado relataron que a las 2:00 del domingo sonaron los petardos y disparos al aire, y pensaron que se trataba de fuegos artificiales de Nochebuena y restaron importancia, pero en el lugar, un camión conocido como F12 era cargado con mercadería y luego salió rumbo a la carretera.



En el lugar existen cámaras de seguridad que entregará ALBO a las autoridades, informó el administrador del recinto, Juan Gabriel Rocabado, y dijo que ellos sospechan que unas 50 personas intervinieron en estos hechos.

Según los transportistas, el recinto tiene capacidad para unos 40 camiones y diariamente llegan casi 150 vehículos de alto tonelaje y que deben esperar fuera hasta que los atiendan; ahí permanecen entre dos y cuatro días.

Ausencias



En el lugar no se pudo constatar la presencia de policías o FFAA; según las mismas autoridades del lugar, los militares llegaron el domingo, a las 16:00 aproximadamente, cuando los hechos se produjeron 14 horas antes, y además los ladrones tuvieron todo el tiempo porque sacar esa mercadería tomaría una hora o más y las autoridades de Dinafron, o la Unidad de Control Aduanero (UCA), nunca aparecieron.

EL DEBER se aproximó a las oficinas de Dinafron que quedan al frente del recinto de ALBO y solo estaban dos camionetas en un improvisado garaje, pero no había efectivos.



Una sección de conscriptos del batallón de Andinistas de Curahuara de Carangas ahora vigila el lugar y son reemplazados cada 24 horas; los conscriptos armados están apostados en la puerta del lugar y en el lugar por donde salió escapando el camión F12.

Los transportistas recordaron que hasta hace unos seis meses siempre había conscriptos, pero que solo revisaban que los vehículos no lleven combustible de contrabando, y que los tres policías de Migración revisan los documentos de los pasajeros que circulan, pero que de seguridad no se conoce nada, y que por eso ya sucedió el tercer asalto, pero no mencionaron fechas.

Tambo Quemado, el principal punto para las importaciones nacionales



De acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el paso fronterizo (con Chile) de Tambo Quemado es la principal puerta para las importaciones legales que el Estado, los comerciantes y los empresarios privados realizan.



En 2016, las importaciones de Arica-Charaña-Tambo Quemado en volumen fueron de 1.872.102 kilos, mientras que, hasta octubre de esta gestión, ya se llegó a los 1.553.127 kilos.



Desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia indicaron que la actividad comercial con Chile, en el paso fronterizo de Tambo Quemado, es de vital importancia para la economía del país e hicieron notar que a la par del ingreso legal de mercadería, el contrabando es uno de los puntos que más presencia hay en la zona, por lo que la presencia militar debe ser constante y en gran número.



En cuanto al valor de las importaciones, en 2016 se compró por un valor de $us 5.802 millones, lo que representó un 32% del 100% de las importaciones realizadas por otros puestos fronterizos.



Mientras que hasta octubre de este año las importaciones por Tambo Quemado se incrementaron y llegaron a los $us 7.574 millones, un 40% respecto a las compras totales.



Para Jorge Rojas, especialista en comercio exterior, las cifras demuestran que la actividad comercial en esta parte del país es de magnitud por lo que los controles deben estar a la altura de las circunstancias. “Se importan maquinaria, equipos para la construcción, electrodomésticos, todos con un importante valor”, señaló Rojas.

En la ruta

El trayecto

Desde Patacamaya no hay ningún control policial hasta Tambo Quemado y por las tardes es el mayor tráfico de buses y camiones.



La nueva

La ruta es el cruce a Cosapa, es el nuevo asfaltado que sale directamente a la ciudad de Oruro y no llega a Patacamaya.



Normal

El asalto que se produjo en ALBO no alarma a los vecinos y solo se convirtió en motivo de charla entre los mismos pobladores.



Cansados

Los transportistas dicen que están cansados del trato que reciben en las aduanas de Bolivia y Chile, y ya no saben a quién reclamar.



Ocultos

Los responsables de Aduana en Tambo Quemado pasaron inadvertidos y sus subalternos pedían esperar a una supuesta comisión.



En Oruro

El caso está radicado en Oruro porque Tambo Quemado está dentro de la jurisdicción de este departamento, y no irá a La Paz.



Un detenido

Ayer surgió el dato de que habría una persona detenida por el asalto en el que hubo uso de armas de fuego por los casquillos en el lugar