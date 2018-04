Tras incidente, Amaszonas suspende vuelos a Riberalta por falta de una aeronave

A una semana de ocurrido el incidente en Riberaltala, donde una nave de Amaszonas no pudo alzar vuelo por invasión de aves en la pista, la aerolínea nacional decidió suspender sus vuelos de manera temporal, a esa ruta al norte del departamento del Beni, que había sido inaugurada hace un mes.

“Esta es una decisión operativa que lamentamos mucho. Estamos con una aeronave menos porque no está operable, lo que ha hecho que tengamos que ajustar nuestro itinerario. Ni siquiera cumplimos un mes de operaciones. De manera oficial, anunciamos esta suspensión que será temporal. El último vuelo oficial será el domingo 8 de abril", manifestó el gerente de relaciones Institucionales de Amaszonas, Eddy Luis Franco.

Franco explicó que la decisión que generará un efecto económico a la empresa, ya fue comunicada a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que regula el tránsito aéreo en el país. Esa entidad no dio a conocer el motivo que presentó Amaszonas de forma oficial.

El incidente

La semana pasada, Celier Aparacio Arispe, director ejecutivo de la DGAC, instruyó que un equipo de inspectores e investigadores de la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (AIG) de la DGAC, se constituya al municipio de Riberalta, de 89.000 habitantes, tras el percance aéreo del 29 de marzo, de la aeronave CP 2459 de Amaszonas, que cumplía el itinerario de vuelo regular Riberalta-Trinidad.



El informe preliminar da cuenta de que, en la carrera de despegue de la aeronave Fairchild S/W 4, "se produjo una ingesta aviar, lo que generó un aborto de despegue. Por la velocidad, el avión no pudo detenerse hasta exteriores de la pista del aeropuerto "Capitán de Aviación Selin Zeitun Lopez.

Por el percance, la DGAC suspendió las licencias de forma temporal, mientras dura la investigación, a Rodolfo Morales, piloto al mando; Ricardo Oliart, copiloto, y Ronald Veizaga, técnico mecánico.

Inseguridad



Uno de los periodistas de la región, que participó de la conferencia de prensa en el hotel Jomalí de esta urbe beniana, Gregorio Huari, dijo haberse sorprendido por la información y cree que la población riberalteña va a tomar esta suspensión de manera negativa, ya que cree que la decisión tomada por la aerolínea tiene que ver con la falta de seguridad del aeropuerto.



“La gente quedó contenta con la reanudación de esta ruta con Amaszonas, porque era una buena alternativa para la gente que viaja a diario. Pero sabemos que seguridad plena no la tenemos. La gente que trabaja en Aasana no tiene ni para comprar un petardo para ahuyentar a las aves del lugar. Los vecinos botan sus desperdicios en los alrededores de la zona de la terminal aérea, aunque ha mejorado un poco", declaró Huari.



Consultado al respecto, el jefe de Aeropuertos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Celso Sala Terrazas, dijo primero desconocer la información oficial de Amaszonas acerca de la suspensión, pero afirmó conocer el “incidente fortuito" de la nave con aves que vuelan por el lugar.



"Los incidentes escapan de nuestra responsabilidad. Tenemos un procedimiento. Un carro bombero con su personal, ahuyenta con petardos a las aves. Pero ese día volaron hasta chocar con el avión al momento de despegar. Pero todos los pilotos están informados de que en el aeropuerto de Riberalta hay que maniobrar con precaución por concentración de aves (suchas y palomas) en las inmediaciones. Hemos tratado de disminuirla pero tenemos los mimos problemas todo el año. La gente inescrupulosa bota sus desechos en horas de la noche en los alrededores del aeropuerto", lamentó.



A su vez, Juan Pablo Elorza, un piloto con más de 20 años de experiencia, sostuvo que la terminal aérea de Riberalta cumple con los requisitos básicos de seguridad y que lo que le sucedió a Amaszonas fue algo fortuito.



“En todos mis vuelos jamás tuve problemas, es cierto que últimamente hay más presencia de aves que dificultan nuestra labor, ese es un tema

que las autoridades deben solucionar”, sostuvo Elorza.

Sobre la suspensión temporal en los viajes a Riberalta, Elorza sostuvo que es una decisión correcta, si lo que se busca es evitar daños mayores.



Para Jorge Rocha, experto en vuelos comerciales, antes que el negocio está la seguridad de los pasajeros, por lo que considera adecuado si la línea aérea decidió dejar de operar hasta tener más certidumbre.



“La presencia de aves es un tema de importancia, no se puede seguir operando como si nada esté sucediendo. Las autoridades responsables en la administración de este aeropuerto son las encargadas de dar una solución de raíz y no permitir estos tipos de accidentes”, señaló Rocha.



En un recorrido por los alrededores de esa terminal aérea, EL DEBER dio cuenta de que en los matorrales que delimitan la pista con las avenidas cercanas, especialmente sobre la “Emigrantes Japoneses", hay aves de rapiña en todo el lugar, esperando abrir los desechos tirados en bolsas.

Afectación al turismo



Raúl Calvimontes, presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), lamentó la decisión de la empresa aeronáutica, pues a su criterio la región tiene un alto potencial turístico, por lo que no ofrecer una alternativa aérea es un gran perjuicio para el sector.

“Sabemos del problema que tuvo Amaszonas y se entiende que suspendan sus vuelos. Ellos como empresa están velando sus intereses, pero el que pierde es el turismo”, dijo Calvimontes.

En la jornada

Ajustes

Amaszonas espera algunos ajustes necesarios en el aeropuerto de Riberalta, de parte de las autoridades para poder volver al itinerario que fue establecido anticipadamente.



Nueva construcción

Aasana realiza la construcción de la nueva terminal aérea de Riberalta, por un monto de Bs 18 millones. Se destinarán Bs 2 millones para ampliar la faja de aterrizaje.



Nave se quedará

La nave de Amaszonas Fairchild S/W 4, que sufrió el incidente, quedará varada en el aeropuerto de Riberalta, mientras se realicen las investigaciones del caso.