Toyosa celebra los 50 años de la camioneta Hilux con promoción

La camioneta Hilux de Toyota está cumpliendo 50 años en el mercado mundial y para celebrarlo, Toyosa, firma que representa a la marca nipona en Bolivia, lanzó una promoción, que oferta el vehículo desde $us 29.900 la versión básica.



Las otras dos versiones disponibles en Bolivia son la intermedia ($us 32.500) y de lujo ($us 38.500). Todas tienen garantía de cinco años o 125.000 km.



Las camionetas Hilux que comercializan en el país son diseñados para soportar las particularidades del territorio nacional y brindan el mejor rendimiento, según Erick Saavedra, CEO de Toyosa.

La Hilux 2018 ha sido sometida a desafíos extremos y es una de las camionetas más resistentes del mercado. "Tenemos ingenieros especializados y que viajan a distintas partes del mundo, donde se distribuyen nuestro vehículos para estudiar la áreas sonde funcionan", explicó Norimasa Tamamoto, gerente de operaciones de campo de Toyota.



La empresa vende el vehículo en Bolivia desde hace 37 años. En ese periodo, se han comercializado alrededor 30.000 unidades. En sus 50 años de vida, se han vendido más de 18 millones de Hilux en el mundo.