Tiger Air anuncia que busca regularizar su situación ante la  ATT

El manager de la empresa Tiger Air SRL, Juan Guerrero, informó que el próximo miércoles viajará a la ciudad de La Paz para regularizar su autorización ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), para contar con la aprobación que les permita vender pasajes de vuelos chárter desde Bolivia al exterior.

La ATT, a través de un comunicado publicado en fecha 9 de marzo, informó que Tiger Air no cuenta con autorización para la realización de vuelos comerciales.

Al respecto, Guerrero reconoce que no se encuentran inscritos ante la ATT; sin embargo, resalta que su empresa no es una compañía aérea.

Explicó que Tiger Air es una empresa que alquila vuelos chárter a líneas aéreas que cuentan con Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), y no una empresa aérea como lo señala la ATT, en el comunicado.

“El miércoles estoy yendo a La Paz. Vamos a cambiar la constitución de la empresa, tal y como nos diga la ATT, de ahí vamos a modificar para regularnos ya, y no tener problemas. Queremos trabajar tranquilos. Vamos a cambiar el nombre de la empresa de Tiger Air”, afirmó Guerrero.

Añadió que la empresa, con su nuevo nombre, también buscará en diciembre certificar ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) el permiso para prestar los servicios en Bolivia como una empresa aérea.

Considera que la ATT debió ponerse en contacto con ellos y advertirles que están fuera de la norma, antes de emitir el comunicado y darles un tiempo considerado para regularizarse.

“Si yo hago caso omiso a la advertencia de la ATT bien, que publique el aviso, pero no me han dado nada, yo no sabía que había esa ley, porque yo he estado trabajando hasta ahora con permiso de la DGAC”, añadió.

En fecha 18 de abril, la ATT, ratificó por escrito a EL DEBER que Tiger Air es una empresa que no cuenta con la autorización para la prestación del servicio aéreo de pasajeros, ni con la autorización para la venta de boletos.

Así también afirma que el 3 de abril se apersonaron a la ATT los directivos de dicha empresa, acompañados por su asesor legal, con la finalidad de recabar los requisitos necesarios para la otorgación de autorizaciones en las diferentes modalidades de transporte aéreo.

“No obstante, hasta la fecha no fue ingresada de manera formal a la ATT ninguna solicitud de autorización de la empresa Tiger Air S.R.L.”, explica la ATT.