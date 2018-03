Tarija habla de ahogo, Chuquisaca está estable y La Paz pide tributos

La Gobernación de Tarija, al igual que su par de Santa Cruz, habla de un asedio político y un ahogo por el recorte de sus fuentes de financiamiento y La Paz pide administrar impuestos. En contrarruta Chuquisaca se dice estable y resalta leve repunte de ingresos.

A decir del secretario departamental de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Manuel Figueroa, la caída vertiginosa de los precios internacionales del petróleo de 2014 a 2017 y la declinación de producción de los principales campos petroleros han impactado en la disminución de los ingresos.

Figueroa dijo que hay que sumarle compromisos de la gestión del exgobernador del MAS, Lino Condori,que dejó una deuda de más de Bs 3.500 millones.

Entre 2015-2017 la actual administración de la Gobernación de Tarija, a la cabeza de Adrián Oliva, sufrió un débito automático, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de más de Bs 80 millones para financiamiento de competencias nacionales comprometidas por Lino Condori.

En el tema de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Figueroa indicó que se encuentra comprometido por leyes y decretos nacionales que disponen la ejecución del mismo para competencias que deberían financiarse con recursos del Estado.

Refirió, además, que la Asamblea Legislativa de Tarija con mayoría de legisladores del partido de Gobierno, ha bloqueado la gestión a partir de la sanción y promulgación de leyes que van a financiar responsabilidades del Gobierno. Mencionó, por ejemplo, la Ley Nº 206 Ley de trasferencia de Recursos Económicos para Inversiones Concurrentes a los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Tarija asignando el 8% de los ingresos por regalías del departamento en favor de ocho municipios. Producto de ello, dijo que en febrero de 2018 se realizó un débito arbitrario e ilegal de Bs 18,2 millones en favor delos municipios Yunchará y San Lorenzo por concepto de aplicación retroactiva de la ley en la gestión 2017, siendo que entró en vigencia en enero de 2018.



Para cumplir con obligaciones pendientes y hacer frente al deterioro financiero, Figueroa señaló que han recurrido a préstamos bancarios y fideicomisos.



La Gobernación de La Paz plantea la transferencia de los Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEH) -están bajo dominio nacional- para que las gobernaciones, a su vez, “los coparticipen con los municipios y universidades”.



Horizonte alentador

Desde la Secretaría de Planificación de la Gobernación de Chuquisaca, Ernesto Sejas señaló que en 2017 alcanzaron una leve recuperación en ingresos por regalías e IDH. Este año creen que la tendencia será igual por el alza de precios del barril del ‘oro negro’ a escala internacional.



En regalías, este año, han programado un techo presupuestario que supera los Bs 268 millones, unos Bs 28 millones más que en 2017. En el caso de IDH, refirió que la tendencia es creciente. Proyectan una subida de Bs 76 (2017) a Bs 83 millones (2018). El alza en ingresos, según

Sejas, se sustenta en el ascenso del precio del barril de petróleo a escala global que ronda los $us 60. “Este año planificamos el techo presupuestario con un precio de $us 45,5”, dijo.



Sejas indicó que este año no se ha inscrito ni un proyecto porque esperan concluir los 140 registrados en 2017.



Efecto en alcaldías



Según Luis Revilla, alcalde de La Paz, en los últimos tres años han perdido cerca del 40% de sus ingresos principalmente por IDH -alrededor de Bs 400 millones anuales-. “Tenemos una mayor cantidad de ingresos propios que de transferencias, pero aún así, 40% es mucho para proyectos que financiaba el IDH como seguridad ciudadana o educación”, indicó, al acotar que han accedido a créditos y emisión de bonos en el mercado de valores. “Esto permitió equilibrar la balanza”, dijo.

Otros afectados

Programación

Según el subgobernador de Padcaya, Rufino Choque, de los Bs 40 millones que incluía el presupuesto en 2017 solo llegaron unos Bs 12 millones. “Hizo fallar los proyectos y programas para ejecutar en la gestión", dijo.



La Paz

El alcalde de La Paz propuso al Gobierno un sistema de asignación de recursos basados en resultados.