TAM no vendió pasajes para 2018 y espera lograr su certificación

La empresa Transporte Aéreo Militar (TAM) no vendió pasajes adelantados para la próxima gestión, pues el permiso para operar solo es hasta el 31 de diciembre de esta gestión.

En un recorrido por el aeropuerto El Trompillo, las distintas agencias que comercializan pasajes explicaron que por un control de sistema no pueden realizar la venta adelantada.

“Los pasajes del TAM se ofrecían para el día, debido a que nos informaron que el permiso para volar de la empresa solo estaba vigente hasta fin de año”, indicó una vendedora de pasajes en el aeropuerto cruceño.

Otro operador explicó que como no se tiene la certeza de que la empresa seguirá operando optaron por suspender las ventas y esperar un informe oficial.

Para Raúl Peña, especialista en temas aeronáuticos, la situación del TAM demuestra que para el Estado no es fácil dar una solución a los problemas financieros que afectan a la empresa y menos lograr que la misma cumpla con sus pagos impositivos.

“A esto se debe sumar que el permiso que la Dirección General de Aeronáutica Civil debía entregar al TAM no se concretó, por lo que pasar a ser plenamente una línea aérea civil comercial no se podrá realizar y eso demuestra una trabajo poco serio del Ejecutivo”, señaló Peña.



Cabe recordar que en 2016, Reymi Ferreira, ministro de Defensa, indicó que el TAM tenía problemas financieros y que se necesitaba $us 20 millones para operar de mejor manera.

El Decreto Supremo 3025, aprobado el 14 de diciembre de la pasada gestión, estableció un plazo para que el TAM se transforme en empresa comercial, adecuándose a las normativas de la DGAC, algo que hasta el momento no pudo lograr. /JCS