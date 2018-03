El fiscal general, Ramiro Guerrero, no esperó una tercer denuncia y decidió ayer suspender de sus funciones al fiscal de materia Erlan Almanza, quien fuera denunciado dos veces por extorsión, dentro del caso Banco Unión que investigaba. Guerrero anunció también su procesamiento inmediato.

“Luego de un análisis exhaustivo de la situación y de pedir informes del fiscal departamental de La Paz, he tomado la decisión de suspender y procesar al fiscal Erlan Almanza por las últimas denuncias de extorsión. Hoy en la mañana he abierto un proceso disciplinario en su contra y ha sido suspendido sin goce de haberes, para que pueda defenderse como cualquier ciudadano y se abran procesos penales en base a las denuncias”, informó la tarde de ayer el fiscal Guerrero en La Paz.

Explicó que la Fiscalía General no va a tolerar ni encubrir ningún acto de corrupción, aunque reconoció más adelante que las denuncias venían de “delincuentes que sacaron cantidades de dinero del banco” y que ahora estarían librando una guerra entre ellos, que inclusive ha llegado hasta amenazas de muerte en los penales donde se encuentran.

Las denuncias



El 16 de febrero, Juan Pari, principal implicado en el desfalco de Bs 37,6 millones del Banco Unión, denunció haber sido extorsionado por este fiscal a través de otros imputados como William y Juan Carlos Gott, que le sonsacaron dinero con el fin de resolver su situación jurídica que finalmente no se realizó.



El lunes se conoció otra denuncia contra el fiscal Almanza sobre una supuesta negociación de $us 20.000 para beneficiar con cesación de detención preventiva a otro de los imputados del caso, Alexis Calderón, quien era amigo de Pari.

“Se le ha pedido un informe y él niega las denuncias. Pero debió salir inmediatamente a desmentir y anunciar un proceso al acusador”, señaló Guerrero.

La semana pasada, Almanza dijo que presentó las pruebas de descargo al fiscal general.

Las explicaciones



El fiscal suspendido Erlan Almanza, en contacto con el diario EL DEBER, reconoció haber hablado con una mujer, pero señaló que la grabación es “temeraria y falsa”, ya que está incompleta y no describe toda la conversación.



“No muestra cómo le digo que en ningún momento he pedido un peso ni he recibido un peso de nadie”, dijo. El fiscal temía que lo obliguen a apartarse del caso del desfalco y no descartó que dentro de “esas manipulaciones” estén involucrados algunos miembros policiales.

ASFI espera que se aclare



Entre tanto, Lenny Valdivia, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), espera que el Ministerio Público aclare las denuncias de extorsión de Juan Pari y Alexis Calderón.



“Esperamos que la Fiscalía asuma acciones. Pero hay que ser cautos porque no hay que olvidar que las sindicaciones vienen de personas que han incurrido en la comisión de delitos. Esto en el marco del principio de presunción de inocencia y de la objetividad que debe llevarse adelante en cualquier tipo de investigación sobre corrupción”, declaró en Palacio.

Pago del seguro



En relación con el seguro que contrató el Banco Unión a La Boliviana Ciacruz, por una contingencia como el robo que sufrió el año pasado, el ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que la entidad estatal espera que se desembolse el 100% de lo sustraído, hasta abril.

“La aseguradora ha pedido que se cuantifique el monto exacto del siniestro y ellos tienen 60 días para hacer efectivo el pago. Esperamos que sea a mediados de abril”, finalizó.

En la jornada

Siguen las aprehensiones

El fiscal general adelantó que hasta el viernes, el Ministerio Público operará en otras regiones para aprehender, allanar y retener bienes en el caso.



Reforzarán a la comisión

La comisión de fiscales que investiga el caso será reforzada por otros investigadores en los próximos días, para que siga el caso en investigación.



En dos penitenciarías

Juan Pari guarda detención en la cárcel de Chonchocoro y su amigo y socio, Alexis Calderón, en San Pedro de La Paz. Se esperan pruebas.