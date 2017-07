Supermercados cruceños afrontan costos altos y una caída en las ventas

“Desde temprano estamos etiquetando los productos con los nuevos precios rebajados. El dueño se apresuró con el anuncio”, dijo un trabajador del supermercado Slan en Urbarí, mientras se daba modos para sacar rápido el carrito de una compradora. El cierre de las tres salas de venta de la cadena Slan puso en la mira a los otros negocios del sector. En Santa Cruz los responsables de los otros supermercados admiten que con altos costos laborales y una caída en las ventas, la situación se ha puesto difícil.

Meger Schamisseddine, ejecutivo de supermercados Fidalga, explicó que las ventas están cayendo, que no están creciendo en la misma proporción que los costos, las obligaciones y los compromisos que deben cumplir con una serie de instituciones municipales, departamentales y nacionales hacen que el negocio no sea tan rentable o interesante. “Ante esa situación, algunas personas piensan que es mejor deshacerse del negocio y redireccionar su inversión a algo que se considere más interesante”, explicó.

A decir de Federico Stelzer, gerente general de Hipermaxi, existe un bajón en la economía y la gente está más cauta en sus compras, adquiriendo lo estrictamente necesario.

“En el sector se observa que las ventas no han subido, los esfuerzos comerciales tienen que ser mayores para vender lo mismo que el año pasado. Algunos canales incluso están bajando sus ventas. Los supermercados sufren los costos fijos. En los últimos años se viene encareciendo la mano de obra. Es difícil para las empresas cuando cae la demanda agregada, poder ajustar sus costos por las normas que se aplican en el país”, manifestó a su vez Sergio Weise, gerente general de supermercados Tía.

En IC Norte registran ventas similares a las del año pasado y un cambio de comportamiento en sus clientes, los cuales de comprar mucho cada semana, actualmente adquieren lo necesario cada tres o cuatro días, según su responsable, Mauricio Caussin.

“El primer trimestre del año se mantuvo con los mismos índices del 2016, pero comenzando el segundo trimestre hubo una caída del 20% en las ventas hasta mediados de año. Este mes empezaron a nivelarse las ventas con relación a la anterior gestión que fue muy buena”, dijo Álvaro Fuentes, propietario del automarket One Stop.



Aprovechan los descuentos

Un grupo de gente agolpada en la entrada de la sucursal del supermercado Slan en Urbarí apenas permitió la salida de una señora que acababa de realizar compras aprovechando la liquidación total. Esta escena, ocurrida cerca de las 10:00, se repitió toda la mañana. En las otras dos salas también se registró una considerable afluencia de personas.



Oswaldo Parada, que se encontraba comprando en la sucursal de la avenida Paraguá, dijo: “Las cosas están al mismo precio de siempre”.

Respecto a esos comentarios, desde Slan indicaron que si los descuentos en algunos productos perecibles no son interesantes es porque no hay mucho margen; por ejemplo, la leche en bolsa tiene apenas un 8% de margen. Añadieron que todas las ventas son con factura.