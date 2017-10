Sugieren vacío sanitario para prevenir la roya

La mejor manera de combatir la roya es un vacío sanitario, afirmó la investigadora de Embrapa, Claudia Vieira, durante su exposición en el tercer Congreso Internacional de la Soya, organizado por Anapo.

Vieira explicó que el vacío sanitario es un periodo de 60 días en el que no se debe sembrar soya para reducir el hongo (phakopsora pachyrhizi) que puede sobrevivir en las plantas.

La roya es considerada una de las enfermedades más graves que afecta los cultivos de soya en Brasil y en Bolivia.

“A los productores no les gusta, pero en Brasil ya han visto los beneficios de este sistema, ya que después del vacío no hay roya. En Brasil se aplica desde 2006, es una estrategia que se ha vuelto normal”, sostuvo Vieira.

Por su parte, Marcelo Pantoja, presidente de Anapo, indicó que están analizando las épocas de siembra para marcarlas y lograr algún tipo de vacío sanitario. Además, concienciarán a los productores sobre el mecanismo.

“Es muy difícil lograr un vacío sanitario de dos meses en Bolivia porque en el norte solo se produce de soya. Se cultiva porque no hay otra alternativa, no se puede sembrar mucho sorgo porque no hay mercado”, dijo Pantoja.

Precio en el mercado

Alberto Ospital, country manager de Louis Dreyfus, indicó que actualmente existe una sobreoferta de granos, por lo que el precio de la soya (se estima en $us 270 por tonelada) no variará mucho en el corto plazo, salvo por cambios climáticos.