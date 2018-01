Sinosteel realiza obras en ductos y acueductos en el proyecto Mutún

El tercer, de acuerdo con los indicios, parece ser el definitivo intento de industrializar el hierro de Mutún y así dinamizar la economía del sudeste boliviano.

De acuerdo con Jesús Lara, presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), los pasos que se están dando son claves para afianzar el contrato que ya tienen con la empresa china Sinosteel Equipment y llegar al contrato final que permita la construcción de la siderúrgica.

Lara precisó que los trabajos que vienen realizando los técnicos chinos están referidos al análisis del mineral, al estudio de suelo y al trazado preciso de los ductos y acueductos.

La máxima autoridad de la ESM sostuvo que para evitar problemas como con la Jindal, los chinos llegaron y lo primero que analizaron, es si en la zona es factible instalar una fábrica de acero.

“Trabajaron en la ficha medioambiental, pues no quieren sorpresas que retrasen el programa. Analizaron el suelo para determinar en qué lugar es mejor construir la factoría y mediante trabajos de campo trazaron por donde deben pasar los ductos y los acueductos, elementos clave para esta industria”, dijo Lara.

Cabe recordar que a fines de marzo de 2016, el Gobierno firmó el contrato con la firma Sinosteel Equipment para la implementación de la planta siderúrgica en Mutún, que tratará 650.000 toneladas de mineral bruto y producirá, entre otros productos, 250.000 toneladas de hierro esponja, de las que 86.000 irán a la exportación.

En aquella oportunidad, representantes de la ESM y de Sinosteel firmaron en Puerto Suárez, donde se encuentran los yacimientos de hierro, el contrato para la construcción de la planta en un plazo de 30 meses.

El presidente Juan Evo Morales participó del acto y explicó que se concreta la firma tras dos intentos (en 2000 con la brasileña EBX y en 2007 con la india Jindal) fallidos por hacer realidad este proyecto.

Todo listo, pero...



Para esta tercera vez, el Gobierno buscó asegurarse que los requisitos básicos sean cumplidos por eso los chinos tienen garantizado el tema de los terrenos, la provisión de gas, electricidad y agua y ellos ya presentaron una ficha medioambiental que ya fue aprobada.



Sin embargo, José Padilla, ex director de Minería de la Gobernación de Santa Cruz, a tiempo de destacar esos logros hizo notar que todavía está pendiente un aspecto y es el de la logística de transporte, que de acuerdo a su criterio es clave, se busca una exportación competitiva.

Padilla explicó que el tema de la provisión de agua está asegurado con la construcción de un acueducto, de unos 120 kilómetros, que parte del río Paraguay-Paraná y que garantizará una constante provisión, con YPFB ya se firmó un acuerdo para que este entregue diariamente 2,5 millones de metros cúbicos de gas.



“Hasta ahí todo bien, pero no se dice nada sobre la logística de transporte y la de exportación, ¿por dónde saldrá el hierro o será nomás que tendrá que viajar por tierra miles de kilómetros hasta los puertos chilenos?”, observó Padilla.

El experto indicó que Puerto Busch es la solución, pero no se dice nada en concreto y recordó que actualmente la ESM tiene un pequeño puerto por donde exporta unas 3.000 toneladas de hierro, una cantidad ínfima con lo que se viene.



“El 10 de febrero vuelven los italianos para ofrecer un crédito de $us 600 millones al Gobierno y que este se utilice en Puerto Busch, es de esperar que el Ejecutivo aproveche esta oportunidad”, sostuvo Padilla.

Pasos a seguir



Según Lara con la firma del contrato por parte del Ministerio de Planificación el mismo debe ser derivado a la Asamblea Constituyente para su aprobación.



Una vez aprobado el contrato, debe ser protocolizado, ahí los chinos deben presentar las respectivas boletas de garantía y el Gobierno el 15% restante del costo de la obra.



Cuando ambos pasos se cumplan la ESM tiene la facultad de indicar el inicio de obra, antes la empresa asiática tiene tres meses para presentar su proyecto a diseño final, una vez realizado aquello debe iniciar la construcción de la obra.



“Esperamos que en el segundo semestre de 2018 empiecen con la construcción”, dijo Lara.

Autoridades locales son cautelosas



Tras 17 años de intentar por primera vez ejecutar el “Mutún”, autoridades departamentales con- fían que en los próximos meses se dé inicio a este megaproyecto siderúrgico. Esto, luego de que el Gobierno central anunciara que ya se aprobó un Decreto Supremo que da luz verde al financiamiento de Exinmbank de China.



José Luis Martínez, asambleísta departamental por la provincia Germán Busch y miembro de la Empresa Siderúrgica de Mutún, manifestó que la planta siderúrgica significa más desarrollo para el departamento de Santa Cruz y el país.



“Ahora que están garantizados los recursos para el proyecto pedimos que esta vez se ejecute la obra para no seguir retrasando el desarrollo en la región”, dijo Martínez, que indicó que se ha venido fiscalizando en este proceso de adjudicación para evitar que por tercera vez falle la “esperada obra” a ejecutarse en el cerro ubicado en la provincia citada y que cuenta con uno de los yacimientos más grandes de hierro en el mundo.

En detalle

Pequeña siderúrgica

Según el presidente, Juan Evo Morales, se producirán 250.000 toneladas de hierro al año, cuando el consumo interno del metal es de 450.000 toneladas.



Compromiso

Una vez finalizada la obra, existe un acuerdo en donde los técnicos chinos tienen la obligación de capacitar durante un año a los profesionales bolivianos.



Las Alcaldías

De acuerdo con Lara, los gobiernos municipales de la provincia Germán Busch deben trabajar para hacer frente a la llegada de los miles de trabajadores.