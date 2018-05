Segundo estudio de YPFB sobre reservorio tiene avance del 65%

El nuevo estudio encargado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para determinar la pertenencia del pozo Incahuasi, que debía concluir el 14 de mayo, estará listo tres días antes (11 de mayo), informó ayer Óscar Barriga, presidente de la estatal petrolera.

El trabajo, que lleva un 65% de avance, ha pasado por varias etapas, como la revisión de los datos sísmicos y generación de mapas estructurales, análisis petrofísicos, revisión de los modelos estáticos y fluidos. Actualmente, se encuentra en la fase de pruebas de pozo.

“Tenemos que seguir con el trabajo y la empresa lo está haciendo de acuerdo con el cronograma establecido (que culmina el 14 de mayo); sin embargo, el día 11 ya conoceremos el informe final para revisión. Eso significa que en 10 días vamos a contar con el informe final de campo compartido en el caso Incahuasi”, explicó Barriga.

YPFB invitó a las autoridades de las regiones en disputa que se acrediten para hacer un seguimiento al desarrollo del estudio técnico hasta su finalización. La estatal petrolera mantendrá reuniones con la firma que está realizando el trabajo cada tres días para revisarlo.



Sobre el plazo para el descongelamiento de las regalías establecido por un juez en Santa Cruz que venció ayer, el presidente de YPFB indicó que la petrolera estatal, a través de su gerencia legal, hizo la representación a la instancia correspondiente; sin embargo, va a cumplir de forma estricta la sentencia constitucional 1160, porque la firma considera que es lo correcto.



La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz no avalará los resultados que saldrán del nuevo estudio sobre Incahuasi, ya que anteriormente se realizó uno que estableció que el 100% del reservorio se encuentra en suelo cruceño.



El presidente del órgano deliberante cruceño, Marco Mejía, indicó que, por responsabilidad y por justicia, no se tomará en cuenta el nuevo estudio encargado por YPFB, ya que expresa la intención del Gobierno de dañar a Santa Cruz a través de una asfixia económica.



“El Gobierno de turno solo entiende con presiones, solo entiende cuando los cruceños se levantan por lo que les corresponde por derecho. Respaldaremos todas la acciones de hecho para poner un freno en las calles porque jurídica y técnicamente no quieren comprender”, dijo Mejía.



Piden conciliar



La bancada de Chuquisaca del MAS pidió ayer al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, conciliar el tema sobre la reserva gasífera de Incahuasi con su homólogo de esa región del sur del país, para evitar más enfrentamientos entre ambos departamentos.

“Los chuquisaqueños jamás hemos querido enfrentarnos con los cruceños porque todos somos bolivianos”, dijo la diputada Carmen Domínguez.

Cronograma y disputa

Inicio del trabajo

El trabajo se inició el 24 de abril en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en un segundo punto de su resolución pidió que se suspenda el pago de regalías de Incahuasi hasta que se realice un estudio para determinar la ubicación del campo gasífero.



Cinco meses sin regalías

Chuquisaca y Santa Cruz se disputan la propiedad del yacimiento gasífero y las regalías que genera, las cuales permanecen congeladas por una resolución del TCP desde diciembre del año pasado.