Según mineros, Gobierno ofrece 3,5% al haber básico y un 0% al mínimo

Según la dirigencia minera, el Gobierno propuso a la Central Obrera Boliviana (COB) congelar el salario mínimo nacional (SMN) luego de 12 de constantes incrementos. A su vez, la oferta de aumento al haber básico es del 3,5%. Los trabajadores y empresarios no han tardado en reaccionar.

“En la última reunión entre la COB y el Gobierno (la anterior semana), el ministro de Economía, Mario Guillén, planteó el 3,5% para el básico y un 0% al mínimo. No podemos aceptar esos números, es inconcebible. Va a haber consecuencias entre los trabajadores”, advirtió ayer el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, que esperaba reunirse con la Mesa Económica ayer para seguir analizando el alza.

Tras 12 años

Según datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), desde 2006, el incremento nominal al SMN tuvo un promedio del 13,59% y siempre mayor a la inflación, excepto en 2008. Pero nunca un cero por ciento.

En tanto que, desde 2009, el haber básico también se circunscribió a una reposición de la pérdida de valor adquisitivo de los salarios por la inflación registrada cada año.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, en contacto con EL DEBER, aclaró que no estuvo en la Mesa Económica, donde se debate el alza salarial, por lo que no conoce el detalle de los porcentajes. Sin embargo, explicó que el Gobierno, en líneas generales, mantiene el referente de un incremento que está por encima del índice inflacionario, garantizando la inversión pública y el crecimiento de la economía.

“Lo que tenemos claro es que esos incrementos que señalan los compañeros mineros son referentes que siguen en debate. La información se entregará cuando se haya culminado la discusión”, especificó la autoridad.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se informó que el titular de ese despacho, Mario Guillén, el jueves viajó a participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se detalló que la autoridad llegó ayer a la sede de Gobierno.

Reacción obrera

Ante esa propuesta, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB ha solicitado al presidente que atienda la demanda del sector (que determinó un 10% al haber básico y el 15% al SMN), según Orlando Gutiérrez.

El minero criticó que el máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, no esté participando en las mesas de trabajo.

Se conoció, sin embargo, que hoy se llevará a cabo una reunión del CEN para analizar la situación.

Vitaliano Mamani, secretario de Movimientos Sociales de la COB, sostuvo que la propuesta gubernamental, a medida que se dieron las negociaciones, fue cambiando y que la última no puede ser aceptada por los trabajadores.

Mamani lamentó que la misma sea parecida a la que piden los empresarios y remarcó que de seguir con la misma van a pedir hablar directamente con el presidente del país, Juan Evo Morales.

“Hoy seguiremos con las reuniones y volveremos a tratar el tema; si no se llega a un acuerdo, pediremos la presencia del presidente”, indicó Mamani.

Según la agencia de noticias ANF, Huarachi declaró que todavía no fue definido el incremento salarial de este año, aunque rechazó de manera enfática la propuesta revelada por el dirigente minero.

Liber Huarita, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Oruro, indicó por su parte que si bien comparte un alza hasta del 3,5% al básico, el SMN de Bs 2.000 “no abastece a una familia de cinco personas”, por lo que pidió a la COB actuar con responsabilidad y exigir un mayor aumento.

Realidad económica

La propuesta del Gobierno es similar a la del sector empresarial, que la anterior semana señaló que fue del 3% al haber básico y el congelamiento del SMN.

Tras conocer el dato, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, expresó la satisfacción de su sector, porque la propuesta del Gobierno responde a la realidad económica que vive el país.



“Estamos muy satisfechos con la propuesta, que responde una realidad económica, augura mejores tiempos para la economía del país, el fortalecimiento del sector privado y el empleo. El beneficiado con esta propuesta es todo el país”, manifestó.



Estableció que congelar el salario mínimo era lo más razonable, porque si sube mucho, como en los últimos años, afecta al sector empleador “y, hoy en día, el SMN en Bolivia ya llegó a un nivel adecuado”.



El presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Ronald Nostas, dijo por su parte que la propuesta de los empresarios, de un 3% al básico y un 0% al mínimo, estaba relacionada con la productividad y la inflación que deberían determinar un alza adecuada del salario.



“Nuestra propuesta es respetable y es lo que vamos a sostener”, manifestó.



Explicó que cualquier monto que sobrepase la propuesta de la CEPB va a ser un monto que va a poner en riesgo la estabilidad del empleo, la generación de nuevos empleos y las inversiones en el país. “Ya un 4% nos parece un exceso y no estamos de acuerdo para nada”, expresó.



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, dijo, por su parte, que ante cualquier incremento que se haga la empresa privada no va a generar ningún ahorro, ni tampoco un incremento en la productividad.



“Pero se ha propuesto al Gobierno un incremento del 3% al haber básico y congelar el SMN. Desde ya, un aumento del 3% al haber básico significaría $us 150 millones anuales al sector privado y alrededor de $us 60 millones si hubiera incremento al SMN”, reflexionó.



El presidente definirá



El ministro de Economía, Mario Guillén, confirmó que una vez que llegue el presidente de su viaje al exterior se establecerá una agenda para que pueda reunirse con el sector laboral.



“El tema salarial es importante y una vez que se solucione eso, vamos a seguir avanzando en los demás temas. Por el momento, la reunión está en función de la agenda del presidente”, señaló la autoridad en La Paz.



La anterior semana, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, había adelantado que la dirigencia del ente matriz de los trabajadores definirá el incremento salarial con el primer mandatario, ya que aún no hay un acuerdo con la COB.

Entretelones del proceso de diálogo para el alza salarial

1.- El 16 de abril, la COB y el Gobierno iniciaron el diálogo bipartito, donde establecieron cuatro mesas de trabajo y una subcomisión para resolver el pliego petitorio del ente máximo de los trabajadores.



2.- La Cámara Nacional de Industrias propuso el congelamiento del salario mínimo nacional y desvincularlo de los bonos de antigüedad, prenatal y lactancia para evitar un efecto multiplicador.



3.- El presidente Evo Morales debe definir un porcentaje de incremento salarial hasta el 1 de mayo, Día del Trabajador, para promulgar un decreto supremo de cumplimiento obligatorio.



4.- La CEPB dice estar de acuerdo con la reposición del poder adquisitivo de los salarios en función de la inflación. Pidió a la COB y al Gobierno pensar que los empresarios generan empleos formales y con todos los beneficios sociales en el marco de la ley.



5.- El sector empresarial lamenta que hay sectores que viven en “asfixia” constante y buscan sobrevivir. Identificó a la pequeña empresa de ser una de las más vulnerables. Alertó que con una elevada alza salarial se pondrá en riesgo el empleo.