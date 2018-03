Santa Cruz exige Bs 198,6 millones por pago de regalías de Incahuasi

Con los números de sus finanzas en rojo, la Gobernación de Santa Cruz exigió el pago de Bs 198,6 millones por concepto de regalías por la producción del campo gasífero de Incahuasi. El yacimiento de gas es uno de los más rico de Bolivia, cuenta con tres pozos que generan 7 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d). Según estimaciones oficiales, en los próximos 10 años su caudal productivo será de 22 millones de metros cúbicos (MMm3/d); es decir, convertirá al departamento en la capital gasífera de Bolivia.

Por su gran riqueza, Santa Cruz y Chuquisaca se disputan desde hace un par de años su propiedad. Ambas regiones quieren poseer los Bs 400 millones de regalías anuales que genera el yacimiento, que puede llegar a más cuando se incremente su producción.

En la disputa, la balanza se inclinó a favor de Santa Cruz, pero con maniobras legales en diciembre de 2017 Chuquisaca logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) retenga el pago de regalías a la región oriental.

José Luis Parada, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que el fallo del TCP era por la producción de diciembre y debió entrar en vigencia recién en marzo, dado que los pagos de acuerdo a las normas legales se hacen 90 días después.

“Nos deben las regalías de septiembre (en diciembre), octubre (en enero) y noviembre (en febrero). Son más de Bs 100 millones que nos deben”, remarcó.

Agregó que estos recursos representan el 50% de las regalías por hidrocarburos de Santa Cruz.

Para Parada, hay complicidad entre YPFB y el Gobierno para no devolver estos recursos. Advirtió que por la falta de fondos no se pagarán compromisos para obras. Y lo peor es que peligran 1.800 ítems en salud que cubre la administración departamental.

El único campo nuevo

Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos de la gobernación de Santa Cruz, explicó que Incahuasi representa el 12% de la producción nacional de gas y que, a diferencia del resto de los 55 campos del país, es el único que aumenta sus volúmenes de entrega. “Gracias a Incahuasi se cubre la exportación de gas a Argentina y Brasil, porque los otros campos están en declinación”, dijo.



El megacampo fue descubierto en 2004, tiene un potencial de 3 TCF (Trillones de Pies Cúbicos de gas), a la fecha es el único yacimiento hallado en el nuevo milenio. Incluso, según Soliz, la “promocionada nacionalización” no logró descubrir nuevos prospectos. Tanto Parada como Soliz coincidieron en que la retención es más una revancha política debido a que históricamente la región oriental ha sido opositora al Gobierno.



Lo mismo piensa el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien acusó al Gobierno central de practicar un “secuestro de los recursos de Incahuasi”.



Se buscó la contraparte de tres instituciones estatales: del Ministerio de Economía y Finanzas, del de Hidrocarburos y de la estatal YPFB, pero no se pudo obtener una respuesta hasta el cierre.



Se llamó al viceministro de Autonomías, Hugo Siles, pero dijo que al ser conciliador en la disputa de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca no podía emitir ningún tipo de criterio.



Resolución no toca Incahuasi



Sobre la resolución ministerial Nº 046/18, emitida por el Ministerio de la Presidencia, que anula una disposición que establecía los límites de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, dijo que la norma no toca a Incahuasi.



Explicó que la resolución toma en cuenta 30 vértices, entre ambos departamentos, que están a 200 km del megacampo. Para él, se da falsas esperanzas a Chuquisaca y vulnera las normas de límites establecidas hace más de 100 años.

Para saber

Chuquisaca se pronuncia hoy

El secretario Jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armin Cortes, dijo que el gobernador de ese departamento dará una conferencia hoy sobre el tema.



Estudio

El 9 de agosto de 2016, GLJ presentó su informe sobre la delimitación del megacampo gasífero Incahuasi-Aquío y YPFB ratificó que el yacimiento se encuentra en Santa Cruz.



Antecedentes

El conflicto comenzó en 2012, cuando dirigentes cívicos y autoridades de Chuquisaca reclamaron parte de los recursos del pozo que está en los límites de Santa Cruz y en la región del sur.