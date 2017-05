Ropavejeros frenan protestas, a la espera de cita con Morales

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, informó de que un ampliado de emergencia determinó suspender toda medida de presión a la espera de que se concrete la reunión con el presidente Evo Morales.

"Ha habido un ampliado de emergencia en Oruro el sábado y se ha determinado, por orden de las bases, esperar el diálogo con el presidente y conocer la posición que él tiene, pero igual mantenemos la emergencia", dijo Verástegui.

Encuentro

Verástegui aseguró que el jefe de Estado se comprometió a convocar a la dirigencia de su sector en el transcurso de esta semana para sostener una reunión.



La dirigente precisó que el proceso de reconversión no se ha cumplido, pero antes de tomar alguna medida de presión quieren conocer lo que Morales opina al respecto de un tema que lleva varios años y que hasta el momento no tiene una solución concreta.



Verástegui advirtió que si no hay resultados positivos en la reunión con Morales, se volverá a las bases para determinar medidas de presión.

Cabe recordar que unas 250.000 familias en el país se dedican a la venta de prendas a medio uso./ANF