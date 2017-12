Rebalse de represa deja a San Javier sin agua y causa daños en carretera a Beni

La lluvia caída entre las 4:00 y 17:00 del sábado en San Javier, ocasionó que la represa Soroboquí rebalse, destruyendo alrededor de 30 metros del ducto que provee de agua a esta localidad, la cual se encuentra sin provisión del líquido desde ese día, informó la Cooperativa de Servicios Públicos San Javier (Cossaja).

Además, el desborde destruyó 20 metros de la carretera que conecta Santa Cruz con Beni (zona de Surucusí, donde existe una alcantarilla), según la Administradora Boliviana de Carretera (ABC).

Gloria Paz, presidenta del consejo de administración de Cossaja, indicó que ya se iniciaron los trabajos de reparación del ducto. "La lluvia tumbó puentes y dejó intransitables los caminos, lo que complica la labor. Esperamos solucionar lo antes posible el problema", dijo.

Para aliviar la situación, Cossaja realizó gestiones para conseguir que las alcaldías de San Javier, Concepción y Defensa Civil le faciliten cuatro cisternas para distribuir agua a la población. Las cisternas facilitadas por los municipios distribuyen el líquido desde ayer. La cooperativa están esperando las dos cisternas de Defensa Civil, para que se sumen al trabajo.

A decir de Paz, esta es la primera vez que ocurre una situación tan grave con la provisión de agua en San Javier. “Tenemos entendido que en la zona de la represa Soroboquí el agua subió hasta tres metros”, señaló.

Los tanques y norias que tienen algunas personas en sus casas, y los manantiales que existen cerca del pueblo han permitido sobrellevar la situación, según Benancio Tambaré, poblador de San Javier.

El mal estado de los caminos en San Javier además está perjudicando a los lecheros del pueblo, quienes no pueden sacar su producto de sus lecherías, señalaron algunos residentes de la localidad.

Habilitan carretera

La ABC reparó ayer provisionalmente el daño en la ruta que une Santa Cruz con Beni, que impedía la circulación de motorizados entre los departamentos.

Adhemar Rocabado, director de la ABC en Santa Cruz, explicó que durante las primeras horas del día extrajeron arena de un lugar cercano para construir un terraplén en una de las vía que permita el paso de los motorizados varados. Luego se dejó pasar a vehículos livianos.

La ABC controló el paso de motorizados durante algunas horas, permitiendo la circulación limitada.

En horas de la tarde, luego de que una grúa retirara el camión que cayó al río justo cuando el agua causó el destrozo en la carretera, la ABC construyó la vía faltante, habilitando completamente el camino.

Rocabado señaló que el corte fue el único problema que se registró en Santa Cruz y recomendó a los conductores que circulen con precaución por el lugar.



Por su parte, Miguel Égüez, el chofer del camión de la empresa Divino Niño que cayó al río, indicó que el hecho se produjo a las 3:00 del domingo. “El agua me arrastró justo cuando estaba cruzando y el camión cayó despacio y el agua me arrastró como 40 metros. Logré sujetarme de un árbol. Unos colegas me rescataron a las 7:00”, expresó.

Égüez fue atendido en el hospital de San Ramón, solo presentaba golpes leves, rasguños y un corte, que fue suturado con ocho puntos.

Zona de desastre



Un informe técnico de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de San Javier pidió al Concejo Municipal de la región declarar zona desastre por inundación.



La declaratoria es inminente: todos los puentes que conectan a la población con las comunidades quedaron inhabilitados.



La medida permitirá usar recursos del gobierno municipal destinados para este fin.



La sociedad civil de San Javier pidió apoyo a las autoridades nacionales y departamentales para restablecer los caminos y puentes destruidos.



Las lluvias en los últimos días afectaron a varias regiones del país. En el Beni y Tarija, se organizan para poder contrarrestar los efectos. Por otro lado, el alcalde de Guanay (La Paz), Róger Tintaya, reportó que las intensas precipitaciones pluviales provocaron el desborde de los ríos Mapiri, Tipuani y Challana.



El agua afectó incluso la siembra de soya en el norte de Santa Cruz. Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que el mal clima afectó la siembra de 100.000 hectáreas del grano. Los trabajos se reiniciarán en enero, lo que reducirá el rendimiento.

Apuntes de la lluvia

complicaciones

Los viajeros que se vieron afectados por el daño de la vía tuvieron que darse modo para llegar a su destino. Los motorizados pequeños se desviaron por las brechas de San Julián para esquivar el corte. Los vehículos pesados se quedaron varados.



Población

El municipio de San Javier, ubicada a 225 kilómetros al Noreste de Santa Cruz, tiene una población de 19 mil habitantes, el suministro de agua potable se genera desde la vertiente en la serranía Las Maras.

Cifras

9

Camiones

Fueron movilizados entre tractores, retroexcavadoras y niveladoras, que dispuso la ABC para reparar el camino a Beni.

1.640



Asociados

Son los que conforman Cossaja y que están sin el servicio de agua potable en San Javier. La cooperativa trabaja para restablecer el servicio.