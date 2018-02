Promulgan decreto para construcción de la ruta Santa Cruz - Buena Vista

La ministra de Planificación, Mariana Prado, firmó este jueves los contratos de préstamo por $us 152 millones con The Opec Fund For International Development (OFID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la construcción de la carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buenavista.

Luego de la firma de los contratos, el presidente Evo Morales promulgó el decreto que da luz verde al inicio de las obras.

Del total de los recursos, $us 112 millones provienen de la CAF, $us 30 millones de OFID y una contraparte del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que llega a $us 70 millones.

El proyecto carretero tiene alcances transcendentales en lo económico, productivo pues abrirá la frontera agrícola, habilitando 500.000 hectáreas agrícolas para la siembra de varios productos, como la soya, algodón, maíz y sorgo que serán transportadas por esta vía en tiempo de cosecha.

La nueva carretera ahorrará al transporte pesado más de dos horas y reducirá 70 kilómetros de viaje, evitando el congestionamiento que se tiene en las ciudades de Montero, Warnes y Santa Cruz.

La vía Santa Cruz (Km 13) Las Cruces - Buena Vista conectará todo el sur que viene desde Argentina uniendo el kilómetro 13 con Porongo, Las Cruces, Santa Fe del Amboró, Espejitos, Huaytu y Buena Vista.