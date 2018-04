Prometen $us 3.500 millones para explorar

Luego de que el presidente Evo Morales promulgara la Ley 1051, que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribir los contratos para la exploración y explotación en el área de Iñiguazu, ubicada en el departamento de Tarija, que viabiliza una inversión de $us 900 millones, el Gobierno promete invertir más de $us 3.500 millones para exploración en los siguientes años.

“Debemos señalar que, de los 20 nuevos contratos de servicios petroleros que se tienen, ocho son para Tarija. Tenemos que garantizar una inversión para este departamento de más de $us 3.500 millones entre 2018 y 2022. Eso va a significar ingresos por renta petrolera para este departamento de más de $us 3.000 millones en los próximos siete años”, manifestó el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, según la agencia estatal ABI.

La promulgación se realizó en un acto donde participó el ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez; el presidente de YPFB Corporación, Óscar Barriga, y el director ejecutivo de Latinoamérica y el Caribe de Repsol, Evandro Correa.



Depende de resultados

Al respecto, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos expresó su alegría de que la asamblea haya aprobado los contratos de Iñiguazu, además de Astillero y San Telmo, que se venían negociando con YPFB-Chaco, Petrobras de Brasil y Repsol de España, porque el país necesitaba esos proyectos.



Sin embargo, aclaró que “no se pueden comprometer esas inversiones porque si el resultado del pozo exploratorio es negativo, no se va a seguir adelante”. “Hay un primer compromiso exploratorio que debería ser una sísmica y un pozo. Luego vendrán los pozos de desarrollo, plantas de tratamiento, ductos para llevar el producto al mercado. Los $us 3.500 millones podrían darse siempre y cuando las mejores condiciones se den y los tres bloques resulten exitosos, que es lo que deseamos”, indicó.



Ofrecen trabajo en Tariquía



Después de una reunión a puerta cerrada con ejecutivos de YPFB y su filial YPFB Chaco, en un hotel de Tarija, representantes de comunidades, que están dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft), ratificaron su acuerdo con la exploración en San Telmo Norte y

Astillero, en medio de la oposición de grupos ambientalistas.



Eleodoro Vides, representante de la comunidad Tariquía, admitió que les ofrecieron fuentes de trabajo, proyectos productivos, capacitación y becas de estudio para sus hijos. “Se llegó a un compromiso de responsabilidad social con los pobladores de base y ha sido de conformidad para todos ellos porque tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, falta sistema de agua, no hay luz, caminos, unidades educativas”, dijo Vides.