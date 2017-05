Privados ven un paliativo en el plan de empleos

En la avenida Tres Pasos al Frente, desde hace una semana se observa a un hombre mayor de edad sentado en un tronco bajo la sombra de un árbol con el letrero: ‘electricista’. La escena de la oferta se repitió ayer con tres personas en la calle Libertad, en pleno centro urbano. Buscaban empleos. “Cuesta encontrar trabajo. Hace varios días que estoy aquí”, comenta Fermín, que no quiso dar su apellido, y que tenía un cartel donde se leía ‘ayudante de albañilería’.

En el Parque Industrial, cuando una empresa oferta un empleo, se forman filas por el puesto. Ayer no se vio nada de eso.



El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, dijo en La Paz que el Plan Nacional de Empleo (PNE) lanzado por el presidente Evo busca bajar al 1% el desempleo que subió en los últimos años al 4,1%, con una inversión de $us 146,4 millones en la que se compromete la participación del empresariado privado para generar 45.000 empleos.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, señaló que “la medida es buena y oportuna, es un paliativo que ayuda, pero no es la solución. Ningún boliviano comprometido con el país puede rechazar ese plan de empleo, pero es preciso el respaldo estatal para que se cumplan las normas. No sea que a los que contratemos se nos deje con la carga de pagos extras a la hora de concluir el contrato”.



El gerente de la Cámara de la Construcción, Javier Arze, destacó que este sector creó miles de fuentes laborales directas en los últimos años, pero que ahora no puede hacerlo porque “el Gobierno entregó todas las grandes obras a empresas extranjeras que se llevan la plata. Si esto sigue así no vamos a creer en este proyecto de empleos”.

El titular de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, Marcelo Pantoja, dijo: “Toda medida para generar empleo es buena, pero debería ser coordinada con el emprendimiento privado para que las inversiones generen seguridad laboral en vez de bajar la calidad de las obras que es lo que sucede cuando se hace en el orden público”.