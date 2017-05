Privados reconocen que sus utilidades aumentaron

Los empresarios reconocieron que en los últimos años crecieron sus ganancias, como lo mencionó el jueves el presidente Evo Morales, en Cochabamba, que calculó en $us 4.000 millones. Pero también resaltaron que aumentaron sus obligaciones en tributos a las arcas estatales, generaron mayores empleos e invirtieron más que antes.

“No tenemos el monto exacto de utilidades que ha tenido el sector empresarial en los últimos años. Pero efectivamente, hubo un incremento. Pero ese crecimiento también ha generado que haya un aumento en el pago de impuestos. Pagamos mucho más impuestos de lo que pagábamos el 2005. Hemos generado mucho más empleo y hemos invertido mucho más de lo que invertíamos el 2005”, explicó ayer el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.

Mencionó que si hace más de 11 años los privados invertían $us 300 millones, el año pasado “invertimos alrededor de $us 2.400 millones”.

Nostas también dijo que con los datos del presidente Evo Morales, se revela que el promedio de utilidades por cada una de las 273.000 empresas que existen en el país, sería de solo $us 13.000.



El crecimiento

El primer mandatario participó de la posesión del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellot, y su Comité Ejecutivo, donde sostuvo que la clase privada no debería quejarse de del Gobierno porque se benefició del crecimiento, producto de las políticas aplicadas.

Mostró que en 1985, el Producto Interno Bruto (PIB) era de $us 5.000 millones. Con todas las políticas implementadas, al 2016, subió a $us 36.000 millones. “Repasando los datos, las utilidades del sector privado en 2005 eran de $us 992 millones. Hasta 2014 fue de $us 4.300 millones de utilidades. El 2005 había 19.700 empresas registradas. El 2016, eran 273.000 empresas gracias al movimiento económico.

Soy muy sincero. Los del sector privado boliviano no pueden quejarse del Gobierno nacional. Ahí están los datos”, declaró el presidente.

La coyuntura

Morales recordó esos datos en un año donde el contexto económico de 2016 redujo el crecimiento a 4,3%, con relación a los anteriores años.



Además, el Gobierno activó un Plan de Empleo de emergencia para contrarrestar el 4% de desempleo, ha incrementado los salarios cuyos porcentajes (10,8% al mínimo nacional y de 7% al básico) son criticados por los empleadores y ha aplicado modificaciones a la política monetaria (encaje legal) y compra de títulos valores para inyectar liquidez a la economía, de al menos Bs 4.000 millones.

El empresariado alertó que el pago del alza salarial del 7% representará $us 319 millones.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió que se atraviesa por un momento de desaceleración, con niveles mínimos de inversión, incluso menores al periodo denominado neoliberal.



“En vez de realizar críticas mirando al pasado, hay que ver la condición actual, los indicadores macroeconómicos que se deterioran y así como el Gobierno ha lanzado medidas contracíclicas, debe tomar otras para mejorar la competitividad y la productividad del sector empresarial”, señaló.

Doble aguinaldo



El jefe de Estado también se refirió al pago del segundo aguinaldo, que el Decreto Supremo 1802, condiciona su pago si existe un crecimiento mayor al 4,5% del PIB.

“No queremos abusar con el sector privado cuando hablamos del doble aguinaldo. Buscamos cierto equilibrio entre el sector privado y obrero. Si la economía crece más del 4,5% se paga si no, no hay, como pasó el año pasado”, recordó.



Al respecto, el presidente de la CEPB, rechazó discutir ese pago, señalando que su sector nunca estuvo de acuerdo, por el impacto en la inversión y la generación de empleos. “Nos ha costado $us 930 millones en tres años para beneficiar a un sector muy pequeño. Si se hubiera invertido en beneficio de todos, hubiera generado muchísima riqueza”, dijo.