Privados rechazan propuesta de alza salarial del 10%

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó las propuestas de un incremento salarial de más del 10% como mencionan algunos sectores de trabajadores y advirtió que se están manejando propuestas sin una base metodológica real.

“Rechazamos las propuestas que se mencionan de 10%, 15% o hasta 20% de incremento. No solo que no tienen correspondencia con la realidad y desconocen la situación de la gran mayoría de las empresas, sino que no se plantean sobre bases racionales”, declaró el presidente de la entidad empleadora, Ronald Nostas.

Dijo que como sector privado, estaban muy preocupados porque nuevamente advierten la falta de rigurosidad técnica y metodológica con que se está tratando un tema tan importante y cuya definición merece un análisis minucioso.“No solo significa el aumento porcentual del haber mensual de los trabajadores, sino que puede generarse un efecto multiplicador que muchas veces define la supervivencia de las empresas, la permanencia de los puestos de trabajo y la protección laboral”, previno Nostas.

Pliego para el 10

Entre tanto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció que para abril se tiene prevista la presentación del pliego petitorio sectorial, donde incluirán la propuesta del incremento salarial para esta gestión, que cree será entre el 7 y 10% en el haber básico.

“Hasta el 10 del mes de abril, la comisión y todo el comité ejecutivo va a estar haciendo la entrega del pliego petitorio nacional al Gobierno. Hay un parámetro que es el incremento de la gestión pasada de un 7% o un 10%. Seguramente será esa la base de construcción para el incremento salarial”, señaló el dirigente. No obstante, el porcentaje deberá ser definido en un ampliado nacional que se realizaría en la ciudad de Cochabamba desde el 5 de abril.