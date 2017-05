Privados rechazan contratos a largo plazo sin evaluación 

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Salinas, rechazó la obligatoriedad de la contratación a largo plazo de trabajadores y profesionales sin previa evaluación. Planteó la modificación del reglamento del plan de empleo lanzado por el Gobierno, para posibilitar el retiro de personal que no cumpla con los requerimientos de la empresa o industria que lo contrate.



"Vemos como buena señal que el Gobierno ya tenga una política de empleo y no solo salarial; el pago del 30% (del salario) para el empleo joven profesional a cargo del Gobierno es una gran señal porque hay un 11 y 12% de desempleo en este grupo, mucho mayor que el nacional, además que nos han ofrecido capacitar al personal que necesitamos, pero tenemos una preocupación muy importante, si no cambiamos la reglamentación esto no va a funcionar", manifestó.



Salinas señaló que la experiencia ha mostrado que en muchos casos personal joven sin experiencia que recibió capacitación para cumplir determinada función, no se adecuó a las exigencias de la empresa o la industria.



"Pedimos que durante esos seis meses en los que el Gobierno se hará cargo del 30% del salario, se vaya evaluando al personal, y si cumple los requisitos continúe en la empresa, pero si el desempeño no es adecuado, que el contrato termine ahí, el gran problema que tenemos es la inmovilidad funcionaria", manifestó.



Según el empresario, hay personal que cuando siente que su empleo es a largo plazo ya no se capacita ni actualiza ni se esfuerza por realizar su trabajo de manera competitiva, en detrimento de la empresa.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, señaló que el programa de inserción laboral es un pilar fundamental para el Gobierno y está orientado especialmente a los jóvenes, para lo cual se tiene una inversión de 57 millones de dólares. El Estado cubrirá el 30% de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cajas de Salud y el empresario el 70% del salario. La base de cálculo es de 4.000 bolivianos.



"No es que termina el programa y la gente a la calle, sino que el empresario debe garantizar al menos un año más de empleo", comentó.



El Plan Nacional de Empleo que lanzó el presidente Evo Morales con el objetivo de disminuir el desempleo de 4,5% a 2,7%. El Gobierno asignará una inversión de 146 millones de dólares del Tesoro General de la Nación (TGN), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y financiamiento externo.