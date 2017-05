Privados piden modificar la norma de empresas sociales

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechaza la redacción del proyecto de ley de creación de Empresas Sociales por atentar contra la seguridad jurídica de las firmas privadas que operan en el país y hoy hará conocer su posición técnica a la Cámara de Senadores.

“La posición es clara. Así como está redactado ese proyecto de ley, es inviable. Un despropósito absoluto. El artículo 54 de la Constitución es claro al respecto. Por eso, no podemos pedir que no se haga una ley, pero sí, que se enmarque en el respeto a los derechos constituidos, que no se vulneren esos derechos a través de una ley absolutamente irracional”, manifestó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas.

El sector privado se vio sorprendido por la normativa que el lunes fue aprobada rápidamente por la Cámara de Diputados. Tras declararse en emergencia, la Confederación exigió que la Cámara de Senadores actúe con sensatez y evite aprobar la norma.

Paralización

El presidente Evo Morales escuchó inmediatamente la queja de la CEPB, que pedía la reconsideración urgente de la norma, especialmente los artículos 4 y 7 considerados “medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”. Por ello, determinó su paralización en la Cámara Alta.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, reconoció que el Ministerio de Trabajo “fue un poco apresurado” con el proyecto y por eso se decidió consensuar.

Puede modificarse



El presidente del Senado, Alberto Gonzales, se reunirá hoy con los ejecutivos del sector empresarial para escucharlos y no descartó la posibilidad de modificar el proyecto de ley que aprobó Diputados.

“El espíritu es analizar si se puede modificar el proyecto. Hubo una interpretación de que se estaría expropiando o avanzando hacia la propiedad privada. No es el ánimo. Vamos a escuchar las inquietudes de los empresarios. Y por supuesto, cuando uno se predispone a oír, se predispone a modificar aquello que sea razonable”, explicó.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, descartó la expropiación y dijo que el proyecto tiene el objetivo de evitar el abuso de algunos de los patrones cuando se cierran empresas.