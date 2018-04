La empresa privada, uno de los principales empleadores del país, aceptó ante autoridades del Gobierno que haya un incremento de hasta el 3% del haber básico, pero pidió congelar el Salario Mínimo Nacional (SMN) para la presente gestión.

“Cualquier incremento que hagamos como empresa privada no va a generar ningún ahorro, ni tampoco genera un incremento a la productividad. Pero se ha propuesto al Gobierno, un incremento del 3% al haber básico y congelar el SMN. Desde ya, un aumento del 3% al haber básico, significaría $us 150 millones anuales al sector privado, y alrededor de $us 60 millones si hubiera incremento al SMN”, reflexionó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas.

Consideró que el SMN ya cumplió su rol de igualar las asimetrías entre los sectores laborales, ya que desde hace 12 años tuvo un incremento del 300%, ascendiendo de Bs 500 a Bs 2.000.

Rechazo



Al respecto, el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, rechazó la propuesta de los empresarios, ratificando que su sector se suma al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB), de un 10% al salario básico y 15% al SMN.



“Creemos definitivamente, que ningún criterio que venga de los empresarios no va a afectar el ritmo que tienen las negociaciones de la COB con el Gobierno en las mesas de trabajo”, manifestó.

El jueves, el principal ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, calificó de “muy poco” el porcentaje del 4% o 5% que se deslizó, como propuesta gubernamental, al haber básico.



Referente del 4%



Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, informó anoche que las autoridades de Gobierno plantearon como referente de discusión en la mesa Económica que analiza el tema salarial entre la COB y el Gobierno, un alza del 4%.



“No hay una propuesta propiamente dicha de parte del Gobierno. Es un referente para el debate, del 4%”, indicó el ministro a EL DEBER.

En un canal televisivo en la mañana de ayer viernes, la autoridad explicó que el Gobierno tiene una política de que el incremento no debe ser de carácter nominal, sino un incremento al salario real, para aumentar la capacidad de compra, por lo que el referente del 4% va acorde al índice inflacionario que fue de 2,71% respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Política sostenible



El sector empresarial se reunió la semana pasada con ministros del área económica donde expusieron su propuesta salarial.

Una de las autoridades estatales que los escuchó, fue la ministra de Planificación, Mariana Prado, quien señaló el lunes que la política salarial del actual Gobierno ha sido sostenible y que ha generado crecimiento económico en el país.



“Cuando ellos conversaron con nosotros, tenían una mirada fatalista de que los incrementos salariales han generado mayor desempleo. Nosotros tenemos cifras que rebaten ese tipo de posición”, señaló.



El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que escuchó las propuestas de los privados y que “con esa base vamos a discutir con los trabajadores”.



“Pero lo que hay que buscar, no es una media entre lo que piden los trabajadores y los empresarios, sino establecer criterios técnicos para preservar las fuentes de trabajo y no generar mayores informalidades en el país”, finalizó.