Prevén reactivar 4 entidades sociales; CEPB protestará a escala internacional

Luego de promulgada la Ley de Creación de Empresas Sociales por el presidente Evo Morales, al menos cuatro empresas serán las primeras en beneficiarse con la normativa que, a su vez, es rechazada por el sector empresarial. Ellos anuncian un recurso abstracto de inconstitucionalidad porque creen que es confiscatoria contra la propiedad privada.

Punto Blanco, Polar, Cerámica Victoria y una planta textil (Hilbo) fueron identificadas por el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, como las que, por el momento, estarían trabajando a puerta cerrada porque algunas de sus actividades no eran legales. Estas acciones, para su conversión, estarán amparadas por procedimientos legales de la nueva ley y además, “modulados por normas vigentes, como el Código de Comercio, el Código Civil y la propia Ley General del Trabajo, avalados por autoridades judiciales” que definirán la situación después de un juicio sumario.

“No estamos hablando de fomentar a los trabajadores para que tomen las empresas, sino exigir responsabilidad a los empresarios para que no caigan en situaciones que afectan a un conjunto de trabajadores que viven momentos dramáticos cuando ocurre una situación de abandono, liquidación o en proceso de quiebra”, explicó la autoridad gubernamental.

Empresa a flote

Una de las empresas que están siendo manejadas por sus trabajadores y que permanecen a flote es Punto Blanco, que hasta hace unos días su situación era incierta pues sus activos son propiedad bancaria.

Pero el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, explicó que esta norma beneficiará de inmediato a sus trabajadores, quienes tomaron la administración de la empresa luego del alejamiento intempestivo de los inversores privados.



Otras empresas

Vicente Pacosillo dijo que también podrán reactivarse fábricas como Said, Forno, Solignio, que si bien, antes de la ley estaban cerradas “ahora se van a reactivar”.

La nueva ley establece que una empresa social será constituida por los trabajadores activos de una compañía privada que se encuentre en quiebra o liquidación, o cuando exista cierre o abandono injustificado.

Demandan respeto

Los empresarios, entretanto, mantienen sus estados de emergencia protestando por la nueva ley. En los próximos días la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) convocará un Congreso Empresarial Extraordinario para analizar las medidas gubernamentales y prevén asumir procesos legales a escala nacional e internacional para demandar respeto y la vigencia de los derechos a la propiedad y la libertad de empresa en Bolivia.

“Se ratifica el estado de emergencia a escala nacional y reiteramos la decisión de presentar un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la Ley, además de denunciar cualquier intento o toma de empresas y realizar un seguimiento minucioso de las cifras que proporciona el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), especialmente las relacionadas con el crecimiento de la economía”, manifestó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas.



Luego de una reunión plena de todos sus miembros, el sector también ratificó su rechazo al incremento salarial del 5,5% al haber básico y contra el anuncio anticipado del pago del segundo aguinaldo, que representaría para ellos un 14% del costo social de este año.

Respecto a la Ley de Creación de Empresas Sociales, los empresarios han ratificado que “el contenido de la norma mantiene su carácter confiscatorio, enfrentando a trabajadores y a empleadores, y generando expectativas desmedidas e irracionales, como las amenazas de la toma inmediata de más de 100 empresas”, según un comunicado.

Incremento salarial



Mientras tanto, el Gobierno hará conocer hasta hoy el reglamento del incremento salarial, que fue aprobado por el decreto 3544.



El ministro Hinojosa adelantó que el retroactivo se deberá pagar hasta finales de este mes, el aumento no es inversamente proporcional, sino lineal (para todos); el incremento no es obligatorio para el personal ejecutivo (cargos jerárquicos) de las empresas ni para las empresas públicas, el incremento será para las entidades que tengan disponibilidades económicas hasta el 5,5%.



El decreto 3544 especifica que para la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), las Cajas de Salud y entidades de la Seguridad Social del sector salud, la aplicación será de hasta un 5,5% a la escala salarial vigente, sujeto a disponibilidad financiera y previo estudio de sostenibilidad presentado por las entidades beneficiarias.



Así también, las universidades públicas podrán fijar incrementos salariales de hasta el 5,5%, precautelando su capacidad financiera a través de sus consejos universitarios.

Ven más problemas



El incremento salarial en el sector privado será acordado entre empleadores y trabajadores, sobre la base del 5,5%, establecido en el decreto 3544, lo que también ha causado otra preocupación en el sector privado.



“Esta base para negociar abre la puerta a un sin número de discusiones con los sindicatos, muchas veces desproporcionada. Es un despropósito absoluto que se trate con una discriminación tan grande entre el sector privado y público. A nosotros se nos pone en una encrucijada y nos exponen a todo tipo de situaciones”, expresó Nostas.

EN LA JORNADA

Mecanismo de defensa

El Gobierno explicó que la Ley de Creación de Empresas Sociales no es una usurpación, sino un mecanismo de defensa frente a unos cuantos empresarios que manejan de manera irresponsable las empresas.



Empresas incumplidas

La CEPB exigió a la COB que dé nombres de cuántas y qué empresas no cumplen con las normas laborales y le pidió no hacer discursos políticos ante esta situación.



Congreso empresarial

Aún no hay fecha para el Congreso Empresarial Nacional, donde analizarán el futuro relacionamiento con el Gobierno Nacional.



Inconstitucionalidad

El recurso abstracto de inconstitucionalidad, que será presentado ante el Tribunal Constitucional, lo redacta un equipo jurídico de la CEPB.