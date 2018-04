Parques eólicos inyectarán 108 MW de energía eléctrica al SIN

Los parques eólicos de Warnes, San Julián (Cotoca) y de El Dorado (Cabezas), cuya construcción fue aprobada ayer mediante el Decreto Supremo 3537, inyectarán 108 megavatios (MW) de energía eléctrica al Sistema Integrado Nacional (SIN).

Los tres proyectos demandarán una inversión de $us 193,9 millones, de los cuales $us 127 millones provendrán de Dinamarca y $us 66,9 millones del Estado. ENDE asumirá el pago de la deuda al país europeo.

Cualquier inversión que se haga en la generación de electricidad es positiva y más cuando no impacta al medioambiente. Esto además asegura que Santa Cruz tenga la suficiente energía y pueda abastecer el crecimiento del 7% anual que requiere, según Miguel Castedo, presidente del directorio de CRE.

Cabe recordar que Santa Cruz consume casi la mitad de toda la energía que demanda Bolivia (1.400 MW), según el Comité Nacional de Despacho de Carga.

Sin condicionamiento

El presidente Evo Morales, luego de autorizar la contratación del crédito de la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (Danida), explicó que de los $us 127 millones, $us 24 millones son una donación danesa sin ningún tipo de condicionamiento. Además, destacó que el Ejecutivo está garantizando tan solo en abril en Santa Cruz inversiones por $us 658 millones, con la reciente firma para desarrollar el Mutún.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, ponderó la implementación de fuentes alternativas de energía en el departamento de Santa Cruz.

Actualmente, en Santa Cruz solo se genera energía termoeléctrica, por lo que la implementación de estos parques eólicos será trascendental para disminuir las emisiones de CO2 y aportar a la mejora de la calidad del medioambiente", expresó.