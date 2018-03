Ortiz denuncia que la planta de Urea está paralizada

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, denunció hoy (6 de marzo) que la Planta de Urea y Amoniaco se encuentra nuevamente paralizada en su producción desde la semana pasada.

“He recibido denuncias confiables de que la planta una vez más está paralizada, por eso he demandado al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB le digan la verdad al pueblo boliviano que es lo que está pasando con está planta. Es una inversión que con los complementos supera los $us 1.000, al parecer no está bien y está teniendo fallas muy serias”, manifestó Ortiz.



La autoridad indicó que el 11 de diciembre de 2017 pidió una solicitud para visitar la planta. "El pedido fue respondido con un próximamente y hasta ahora, más de dos meses después nada, yo pregunto, si ellos no tienen nada que esconder, por que no permiten que parlamentarios puedan visitar el lugar y verificar en que estado se encuentra", señaló.