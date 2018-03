Organismos y gobiernos de la región dialogan sobre migración

Los determinantes de los flujos migratorios y su impacto en el mercado laboral, las remesas y movimientos migratorios en la región andina, y la construcción de consensos hacia una política migratoria a nivel regional, fueron algunos de los temas abordados durante la Reunión Regional sobre Migración y Políticas Migratorias en América Latina y el Caribe realizada el 21 de marzo en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima.

La cita de trabajo, que fue organizada por la Secretaría General de la CAN y la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), contó con la presencia de altos representantes de la Organización Internacional de Migraciones (OIM); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el Mercado Común del Sur (Mercosur); la Alianza del Pacífico; la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y representantes gubernamentales responsables de los temas migratorios de diversos países

Durante su participación, el secretario general de la CAN, Walker San Miguel destacó que la CAN viene trabajando de manera sostenida en la implementación de normas y mecanismos orientados a fomentar la circulación y la movilidad al interior de la subregión. Particular mención tuvo la Tarjeta Andina de Migración (TAM), la cual se implementó en 1996 como formulario de uso común en los países de la subregión y que a partir del 2016 pasó a ser una tarjeta electrónica, facilitando en gran medida el tránsito de personas entre Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

“Las políticas que facilitan una migración regular, ordenada y segura generan flujos migratorios con impactos positivos para las familias e inciden en su nivel de vida”, afirmó Walker San Miguel, quien además presentó el libro Normas sobre Migración en la Comunidad Andina, el cual expone el trabajo de los países miembros y de la Secretaría General de la CAN en temas relativos a la facilitación de la circulación y control migratorio en el espacio intracomunitario, facilitación de la migración laboral y la protección y asistencia consular de los ciudadanos andinos en terceros países.

En tanto, el secretario permanente del SELA, Javier Paulinich dijo que esta reunión ha permitido revisar, caracterizar y comparar la información actualizada sobre movimientos migratorios y sobre políticas migratorias subregionales, generándose un diálogo constructivo entre los presentes.

Asimismo, el SELA presentó los resultados del estudio Movimientos migratorios: ¿Un determinante de las capacidades productivas? El caso de los países de la CAN”, el cual señala que los flujos migratorios de los países de Comunidad Andina se ubicaron por encima de los 10 millones de personas en los últimos tres años, conforme a las cifras oficiales reportadas, siendo el mayor número de salidas de personas de Colombia y Ecuador. El principal destino de los flujos migratorios es Estados Unidos, sin embargo, existe gran movilidad hacia países latinoamericanos, como Chile y Argentina.