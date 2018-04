Luego de la aprobación del incremento salarial para esta gestión, los legisladores masistas afinaron su discurso político y se apoyaron en indicadores económicos para garantizar el doble aguinaldo que proyectó el Gobierno y descartaron una campaña electoral anticipada.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, dijo que los indicadores de crecimiento se deben medir de junio a julio de cada año y que solo falta dos meses para esa medición; en su opinión solo una catástrofe podría evitar el pago del segundo aguinaldo.

“Les recuerdo que estamos a dos meses de cerrar el ejercicio para cerrar el cálculo que debe ser en junio, estamos en mayo y tendría que suceder algo realmente catastrófico en dos meses para que se pueda pensar que no vamos a superar el 4,5 por ciento, esas son las proyecciones de esa manera se tiene esta certeza”, manifestó.

Pero la diputada Lourdes Millares (PDC) recordó que hace un año, en las negociaciones con los dirigentes de la COB, también se puso como condición el crecimiento para el pago del beneficio y que al final esperaron hasta diciembre para decir que no se pagaría y este año repiten la fórmula aunque esta vez tienen la certeza del pago porque “hay una decisión política de beneficio y rédito político” para el presidente.

El diputado Edgar Montaño dijo que no es medida electoral y que las gestiones 2016 y 17 no se pagó por los precios del petróleo y se negó a explicar cómo se dicta este tipo de medidas justo en años preelectorales y electorales, mientras se paraliza el pago en otras gestiones.



En el Estado

El diputado Amilcar Barral dijo que en el Estado ya se hizo costumbre celebrar contratos trimestrales con sus trabajadores y que con ese mecanismo se evita el pago de beneficios y alertó que este decreto, que debería salir el 1 de mayo, perjudicará principalmente a los pequeños productores que tienen hasta seis empleados y pocas utilidades.



Refirió que con el doble aguinaldo el emprendedor debe calcular el pago de cuatro salarios en el mes de diciembre, el sueldo de noviembre, los dos aguinaldos y en seguida el pago de diciembre, lo que significa que los pequeños empresarios tendrían que tener una sobreproducción en ese mes para cumplir.



El sector



El diputado Víctor Ramírez, que pertenece a filas del oficialismo y que proviene del sector de las pequeñas empresas, dijo que hasta el 12 de mayo se realizará un ampliado en Cochabamba del sector pequeño productor y que esa instancia definirá lo que se debe hacer en esta coyuntura.



Recordó que su sector ya advirtió al Gobierno de la imposibilidad de seguir trabajando si tienen que pagar el beneficio y que en este momento los pequeños productores tienen 10 máquinas pero solo trabajan dos y que eso puede empeorar en diciembre.

Los masistas dicen que hay posibilidades



1.- Los oficialistas aseguran que si el Estado no tendría la posibilidad de pagar, se suspendería el beneficio, pero que el crecimiento está comprobado.



2.- Los opositores afirman que en las entidades estatales, el 30 por ciento es trabajador con ítem y que el resto debe hacerlo con contrato y esos funcionarios no tendrán este pago.



3.- Los opositores incluso pidieron medir el rendimiento de las dos cámaras legislativas y si eso permitiría el pago del doble aguinaldo; ellos creen que no merecen ese pago.