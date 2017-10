Novia de Pari fue filmada en la agencia de Batallas del Banco Unión

Luciana Cagnola Gómez, la novia de Juan Pari, el hombre que robó un poco más de $us 5 millones al Banco Unión, había ingresado a la agencia de Batallas al menos en dos oportunidades, así lo demuestra un video que fue presentado este jueves por la red Unitel.

De acuerdo con el reporte del canal de Tv, las imágenes que divulgó fueron registradas el pasado 3 de junio al mediodía. El reporte señala que Luciana permanece en la agencia casi dos horas y luego abandona las instalaciones.

"Unitel accedió al informe que establece que luego de la revisión se resalta la presencia de la salida de efectivo en el bolsón de la mujer entregado por el exjefe de operaciones de la entidad financiera (Juan Pari)", señala el reporte.

Añade que el informe revela que existe una presunta manipulación en dos cámaras de vigilancia, provocando puntos ciegos que dificultan la visibilidad de los ambientes.

Por otra parte, este jueves se supo que en agosto, la novia de Juan Pari ganó una licitación en la Alcaldía de Santa Cruz por Bs 73.675 para la adquisición de materiales de limpieza. El precio fue menor al planteado en el documento base del municipio.

Luciana relata que Pari le daba dinero

Según ANF, Luciana Cagnola confesó que su novio, Juan Pari, le pasaba una pensión mensual, viajaban generalmente en la aerolínea BoA y se hospedaban en hoteles de lujo en La Paz y en Santa Cruz, conjuntamente con otros amigos.

“Él me daba dinero y me ayudaba de manera mensual con la suma de Bs 5.000 a Bs 6.000 para el pago del instituto de mi hermana con discapacidad, a mí me compraba ropa, un anillo de compromiso”, señaló Luciana Regina Cagnola, según documentos a los que accedió ANF.

Luciana Cagnola fue aprehendida por la Policía el 27 de septiembre, cuando, según declaraciones de Pari a la comisión de fiscales, efectuaba una transacción en la sucursal del Banco Unión de la céntrica plaza Isabel la Católica.