No se registra exportación de urea; YPFB dice tener facturas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y los registros oficiales del Ministerio de Comercio Exterior de Brasil no registran la exportación de urea en el vecino país. Ante esta situación, la estatal YPFB Corporación afirmó que cuenta con facturas y documentos que avalan la operación.

La duda surgió luego de que el senador opositor, Óscar Ortiz, denunciara que de momento la venta de urea al vecino país no se concretó porque no aparecen registros oficiales de esta operación en Brasil. Se solicitó información al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), pero desde la entidad privada indicaron que en el INE no se registra la venta externa de urea boliviana.

Ante esta situación, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, afirmó que cuenta con facturas y declaración de mercancía de exportación a Brasil, que desvirtúan las denuncias de Ortiz, que según el ejecutivo estatal, “son un perjuicio” tomando en cuenta que la firma ya negocia el envío de más volúmenes a Argentina y Paraguay.

Sobre el no registro formal de esta operación dijo que “de la exportación al registro debe haber sus tiempos, seguramente no están actualizados”.

Barriga insistió en que YPFB tiene “los manifiestos de carga por carretera y tránsito aduanero y los sellos del lado brasileño”. Consultada la Aduana indicó que los datos los maneja el INE, pero esta entidad afirmó que la información de 2017 será publicada en abril.

El titular de Yacimientos dijo, que a la fecha, se exportaron 10.000 t a Brasil y se tienen comprometidas otras 50.000 t. Además, se negocia la venta de 60.000 t a Argentina y 40.000 t a Paraguay. Sobre la planta de urea, dijo que volverá a operar la semana próxima.

Para saber

Planta estará en tres días

Desde la estatal indicaron que la planta de urea, normalizará su producción en ese periodo.



Precio de exportación

Bolivia vendió, según YPFB a $us 280 la tonelada de urea a Brasil, por 10.000 toneladas la facturación fue $us 2,8 millones.



Venta directa

Ayer se comenzó a vender la urea al público en Santa Cruz, el valor del quintal será de Bs 146. Las compras son al por mayor y menor.