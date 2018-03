Como respuesta a los asesinatos de dos militares el domingo pasado en Oruro, por supuestos contrabandistas, el presidente Evo Morales calificó de ‘imperdonable’ las muertes y decidió enviar un proyecto de ley al Legislativo. La nueva norma liberará penalmente de sus acciones contra el contrabando y facilita el uso de armamento disponible, de policías y militares en sus acciones contra grupos que importan mercadería ilegal.

“Los servidores públicos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía que participen en operaciones contra el contrabando, están exentos de responsabilidad penal, cuando por fuerza mayor, en ejercicio de su cargo, cumpliendo sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando”, señala el artículo 4 del proyecto.

El mandatario explicó también que en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, las FFAA “tendrán la facultad para arrestar”. También exime a policías y militares a quienes “encontrándose la integridad física propia o ajena”, procedieran de oficio a destruir medios de transporte y bienes encontrados en los operativos. Los faculta también al uso de equipamiento, armas de fuego, municiones, explosivos y otros, “que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

Al respecto, el abogado y exfiscal Milton Mendoza explicó que se debería mantener un principio básico de responsabilidad de todo servidor público, ya que la propia Constitución, el Código Penal y la Ley Safco, prohíben fueros ni privilegios. “Esa modificación de la ley vendría a ser una suerte de carta blanca para una actuación. Atentaría contra el principio constitucional de responsabilidad”, señaló.

Por su parte, la vocera de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, indicó que esa propuesta de ley es una forma de ponerle paños fríos al tema del contrabando y no es una solución de fondo. “Se soluciona con políticas de Estado coherentes y una coordinación efectiva entre la Aduana Nacional, el Ministerio, de Defensa y la Policía, además de tener un fuerte control en nuestras fronteras”, expresó.

Familiares piden justicia



Fidel Chávez Huarino y Vladimir Siñani Ticona, que formaban parte de los operativos de la Unidad de Control Aduanero (UCA), fueron victimados con disparos de armas de fuego tras ser emboscados por contrabandistas, luego de operativos en que habían arrebatado cinco vehículos indocumentados, en la comunidad Cahuana, en el municipio de Sabaya.



Ayer en la tarde, los familiares lloraban los decesos y pedían justicia a las autoridades competentes. “Ha sido asesinado fríamente. Pido justicia. Ayúdenos a encontrar a los culpables. Esto no puede quedar así. Él y yo éramos una pareja joven, con sueños, metas. Ahora no hay nada.Nos casamos el 9 de diciembre del año pasado”, dijo llorando Anahí Ala, esposa del sargento Primero Chávez.



“Ellos estaban sin armamento. Mi hermano ni siquiera estaba dos días en Oruro. Queremos que se haga justicia”, dijo Liliana Siñani, hermana del sargento Segundo Siñani.



Urgente reunión

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, pidió al Ministerio de Economía, convocar al Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando con el objetivo de erradicar la inseguridad social y el crimen organizado que genera el contrabando.

“Es necesario concertar y coordinar entre las instituciones del Estado y las entidades gremiales del sector privado, relacionadas con el comercio exterior, políticas públicas tendientes a la lucha contra el contrabando”, señaló.



Y al igual que un comunicado de prensa de la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamentó el “alevoso crimen” de contrabandistas de autos ‘chutos’, y urgió una mayor presencia del Estado en dicha zona donde hay una fuerte influencia del contrabando, demandando mayor apoyo de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, manifestó que se ha desplegado a un gran contingente de policías al lugar. Hasta el momento, hay dos hombres y una mujer detenidos con fines investigativos.

En la jornada

1.- El presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Legislativa que se apruebe el proyecto de ley, lo más antes posible para luchar contra los ilegales.



2.- El alcalde de Cercado (Cochabamba), José María Leyes lamentó que haya mucha pasividad en la lucha contra el contrabando.



3.- Vladimir Evan Siñani Ticona fue ascendido póstumamente al grado inmediato superior de Sargento Segundo de Infantería, se informó.



4.- A su vez, Fidel Chávez Huarino fue ascendido póstumamente al grado inmediato superior de Sargento Primero de Infantería.

EQUIPOS POLICIALES ESPECIALIZADOS TRABAJAN EN ESCLARECER LOS HECHOS

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Nelson Mejía, informó que la Policía boliviana desplazó a grupos de élite a las poblaciones aledañas al municipio de Sabaya (Oruro), para que investiguen el asesinato de los militares Fidel Chávez y Vladimir Siñani.



Entre los grupos especializados, están agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Felcc, la Dirección Nacional de Fronteras (Dinafron) y peritos del Instituto de Investigaciones Técnico Científica de la Universidad Policial (IITCUP) para realizar los exámenes de balística que establezcan el calibre de los proyectiles y las armas empleadas por los contrabandistas y otros.

Se mantienen reuniones de coordinación con las Fuerzas Armadas y la Aduana Nacional.